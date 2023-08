Esta es la historia de la familia Ulma, próximos beatos polacos: "Sin precedentes"

El Papa Francisco ha recordado, al término de la Audiencia General de este miércoles, 30 de agosto, la beatificación de los Ulma. "Saludo cordialmente a todos los polacos. En vuestra patria estáis esperando la ya inminente beatificación de la familia Ulma. En muchas parroquias la novena, que comienza pasado mañana, será una preparación espiritual a este acontecimiento", ha dicho el Santo Padre.

La Iglesia beatificará a esta familia que, en un 24 de marzo del año 1944, hacia las 5h de la mañana en Markowa, muy cerca de Ucrania, fue asesinada por los nazistas. Antes habían matado a ocho judíos y luego a Józef Ulma, que los escondía, junto con su esposa Wiktoria, que estaba en el último mes de embarazo, y sus seis hijos.

El Santo Padre promulgó el decreto de la beatificación el pasado 17 de diciembre de 2022, junto a otros beatos y venerables. Este reconocimiento del martirio permitirá a la pareja ser beatificada, el último paso formal antes de una posible santidad. Tras la beatificación, sería necesario un milagro atribuido a su intercesión para una eventual canonización, como se denomina el proceso de santidad de la Iglesia católica.

“Será una beatificación sin precedentes, ya que será la primera vez que una familia entera será elevada a los altares y la primera vez que un niño aún no nacido será beatificado”, señalaron los obispos polacos en una carta pastoral preparatoria de la beatificación de Józef y Wiktoria Ulma con sus hijos.

Según el Yad Vashem, el Centro Mundial para la Memoria del Holocausto en Jerusalén, la pareja había presenciado la ejecución de los judíos que fueron sacados de sus casas durante el verano de 1942. Mientras la policía buscaba a otros judíos, una familia judía de seis miembros recibió refugio en casa de los Ulma, junto con dos hermanas de otra familia judía, escondiéndolos en la buhardilla de su granja. La policía alemana descubrió a los judíos en la granja y los mató a disparos, antes de asesinar al granjero, a su mujer embarazada, de siete meses, y a sus hijos.



Según la Santa Sede, el Papa Francisco conoció la historia de la familia Ulma cuando visitó Polonia durante una peregrinación en 2016. En una audiencia en 2018, Francisco elogió a la familia como “un ejemplo de fidelidad a Dios y a sus mandamientos, de amor al prójimo y de respeto a la dignidad humana”.

@MuzeumMarkowa? na 2 tygodnie przed beatyfikacj? prze?ywa prawdziwe obl??enie. T?um odwiedzaj?cych!



In 2 weeks, the Ulma family will be beatified. Their museum in Markowa village has never been so full of people from all over the world.#UlmaBeatificationpic.twitter.com/XL4znreuzU