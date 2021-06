España celebra el Día del Donante de Órganos: ¿cuál es la posición de la Iglesia sobre esta práctica?

Este miércoles, 2 de junio, celebramos el Día Nacional del Donante de órganos, uno de los gestos más altruista y de bondad que puede existir en el mundo de hoy. Desde que en el año 1989 se creara la Organización Nacional de Trasplantes, más de 50.000 personas han donado sus órganos en España, lo que ha permitido salvar miles de vidas. Unas 115.000, según datos del Ministerio de Sanidad.

Unos 45.000 donantes lo hicieron tras su fallecimiento, mientras que más de 5.000 decidieron donar en vida uno de sus riñones o parte de su hígado. De los donantes vivos, el 98% eran familiares del paciente que necesitaba el trasplante.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella,ha remarcado en su cuenta de Twitter que “siempre que sea en libertad, donar órganos es un acto de bondad, solidaridad y altruismo. Sin duda, es uno de los gestos de amor al prójimo más grande que puede existir. Donar es dar vida”, se puede leer en el tuit del cardenal.

¿Qué dice el Catecismo sobre la donación de órganos?

La Iglesia Católica siempre ha reivindicado la generosidad de los donantes, siempre que sea conforme a la ley moral. Es decir, si los daños y los riesgos físicos y psíquicos que padece el donante son proporcionados al bien que se busca para el destinatario.

Una vez se ha producido la muerte de una persona, su donación de órganos es considerado como un acto noble y meritorio, que debe ser alentado como manifestación de solidaridad generosa. No obstante, precisa que es inadmisible si el donante o sus legítimos representantes no han dado su explícito consentimiento. Además, no se puede admitir moralmente la mutilación que deja inválido, o provocar directamente la muerte, aunque se haga para retrasar la muerte de otras personas, agrega el Catecismo.

Juan Pablo II

En su encíclica ‘Evangelium Vitae’, el Papa Juan Pablo II reflejaba que “merece especial reconocimiento la donación de órganos, realizada según criterios éticamente aceptables, para ofrecer una posibilidad de curación e incluso de vida, a enfermos tal vez sin esperanzas".

El Pontífice polaco dijo además en el año 2000, a los participantes del congreso internacional de la Sociedad de Trasplantes, que dada la importancia del cuerpo y su valor sagrado, “todo procedimiento encaminado a comercializar órganos humanos o a considerarlos como artículos de intercambio o de venta, resulta moralmente inaceptable, dado que usar el cuerpo ‘como un objeto’ es violar la dignidad de la persona humana”.

Benedicto XVI

Años más tarde, en 2008, Benedicto XVI se refirió a la donación de órganos, manifestando que es “una forma peculiar de testimonio de la caridad. En un tiempo como el nuestro, con frecuencia marcado por diferentes formas de egoísmo, es cada vez más urgente comprender cuán determinante es para una correcta concepción de la vida entrar en la lógica de la gratuidad. En efecto, existe una responsabilidad del amor y de la caridad que compromete a hacer de la propia vida un don para los demás, si se quiere verdaderamente la propia realización. Como nos enseñó el Señor Jesús, sólo quien da su vida podrá salvarla”, afirmó el Pontífice alemán.

El hoy Papa Emérito añadió respecto a la técnica del trasplante de órganos, “que solo se puede donar si no se pone en serio peligro la propia salud y la propia identidad, y siempre por un motivo moralmente válido y proporcionado”.