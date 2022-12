Dominic Ngô Quang Tuyên: “Todos los bautizados están llamados a una misión de caridad hacia los que sufren”

En la parroquia de Phú Xuân, en la ciudad de Ho Chi Minh, el padre Dominic Ngô Quang Tuyên siempre se ha entregado por completo a la evangelización y a la caridad. Ha organizado laboriosamente gestos concretos de proximidad y ayuda a familias indigentes, hogares para los sin techo, acogida y consuelo para jóvenes “descarriados” o en circunstancias difíciles, y educación para niños de familias pobres. Este sacerdote de 74 años de Ciudad Ho Chi Minh estuvo detenido 13 años bajo el régimen comunista, fue sometido a seis operaciones de corazón y, a pesar de todas estas pruebas, su espíritu misionero siempre ha permanecido ardiente.

En el pasado ha sido secretario general de la Comisión para la Evangelización de la Conferencia Episcopal Vietnamita, además, de ex director nacional de las Obras Misionales Pontificias en Vietnam, también ha supervisado la traducción al vietnamita de las enseñanzas y documentos del Papa Francisco para que estuvieran al alcance del pueblo vietnamita. En su experiencia, jalonada por los grandes sacrificios y abusos sufridos, explica: “He podido descubrir que Jesucristo siempre estaba ahí para apoyarme y siempre me consolaba con su Palabra en el Evangelio”.

Difundir la Buena Nueva

El sacerdote, ahora secretario de Cáritas Vietnam, ha intervenido en la conferencia nacional de Cáritas organizada estos días en la diócesis de Hai Phong subrayando la importancia inseparable de la caridad y la evangelización: “Todos los bautizados están llamados a una misión de caridad hacia los que sufren y a difundir la Buena Nueva a todos. Esta misión es propia de Dios”.

Actividades de Cáritas Vietnam

En la conferencia se han presentado las actividades realizadas por Cáritas Vietnam: ayuda de emergencia y reparación de viviendas dañadas para víctimas en regiones afectadas por catástrofes naturales y epidemias; protección y refugio para madres y niños abandonados; instalación de sistemas de agua potable en zonas remotas muy pobres; apoyo a los pobres y a los enfermos de Covid-19 durante la pandemia; programas de asistencia, formación e integración social para enfermos de VIH y discapacitados; concesión de becas a estudiantes pobres; y actividades de prevención del tráfico de seres humanos.

Estas obras “ayudan a difundir el amor de Dios en la comunidad y la sociedad vietnamitas”, ha subrayado Joseph Ngo Si Dinh, OP, Director de Caritas Vietnam. Thomas Vu Dinh Hieu, obispo de Bui Chu y presidente de Caritas Vietnam, ha recordado a los delegados presentes “la misión de Caritas de llevar la misericordia de Cristo al mundo, dando alegría a los pobres y a los que sufren”. El obispo también ha querido recordar el lema «Actuar hoy para un mañana mejor», lanzado a nivel mundial por Caritas Internationalis, para exhortar a la gente a aumentar su sentido de responsabilidad hacia la Madre Tierra, proteger el ecosistema y reducir al mínimo las emisiones que contaminan el medio ambiente.

Durante la conferencia, Paul Pham Tam Giang, representante de la Asociación de Empresarios Católicos de la diócesis de Hai Phong, ha compartido su experiencia, relatando las "buenas prácticas" de la empresa sostenible, que ofrece puestos de trabajo a las personas que buscan empleo y que, en el espíritu cristiano, trata de devolver la dignidad a toda persona: "Ayudarse mutuamente también en los el ámbito de la empresa, colaborar para apoyar a los pobres y marginados son los elementos clave para nuestra Asociación. También compartimos algunas actividades con Cáritas Hai Phong, contribuyendo a algunas obras de caridad", ha afirmado.