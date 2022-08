Se cumplen seis meses del estallido de la guerra en Ucrania: “Tuvimos que dejar todo atrás”

Las consecuencias para la población civil de Ucrania debido a la guerra es más que notable. Más de 13 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares, cerca de 16 millones de personas necesitan ayuda de emergencia para sobrevivir, más de 5,7 millones de niños y niñas sin escuela. Los misioneros salesianos de Ucrania y de países como Polonia, Eslovaquia, la República Checa o Moldavia han estado siempre al lado de la población, sobre todo de los menores y de las personas desplazadas y refugiadas.

Misiones Salesianas ha publicado una serie de testimonios en los que se aprecia la difícil situación que están atravesando miles de familias. Kira es una joven refugiada en Eslovaquia que se vio forzada a abandonar su hogar y su vida para poder sobrevivir. Explica que “la situación en Ucrania era realmente horrible. Tuvimos que dejar todo atrás. Me acogieron, me dieron de comer y me trajeron ropa. Todo gratis. Me impresionó mucho. Conocí la verdadera bondad”.

Durante estos seis meses, las necesidades humanitarias no han dejado de crecer y los misioneros salesianos permanecen al lado de la población, sobre todo de los menores y las personas refugiadas. “Se ha dado acogida, se han repartido alimentos y productos de primera necesidad entre los refugiados y entre las personas que permanecen en Ucrania, hemos distribuido ropa de abrigo”, explican desde el centro donde se está coordinando la emergencia en Polonia. “Los misioneros salesianos en Ucrania se están encargando de las distribuciones, incluso en las zonas más peligrosas y cerca del frente”, añaden los misioneros.

Los misioneros afirman que los niños y niñas son una de sus prioridades. “Los menores víctimas de la guerra necesitan una atención aún mayor de nuestra parte. Tenemos que ayudarles a enfrentar el trauma de tener familias divididas, de ser testigos de la violencia y la destrucción, de haber abandonado sus hogares”, explica el misionero salesiano George Menamparampil, coordinador de la respuesta salesiana a la emergencia en Ucrania. Por ello, durante el verano, más de 500 menores están participando en campamentos y actividades de ocio. “Tratamos de hacer vivir al menos algunos momentos serenos y de alegría a los menores que se han quedado en Ucrania y que son víctimas de la guerra”, dice el misionero Maksym Ryabukha desde Kiev.

Desde Misiones Salesianas ya se han hecho llegar cerca de 400.000 euros para paliar las consecuencias más severas de esta guerra a la población más afectada. Además, recordamos que desde el próximo 1 de septiembre abre de nuevo las puertas la exposición colectiva La vida en una maleta: historias de un conflicto armado, en la que Bruno Thevenin, Edu León, Ioana Moldovan y Olmo Calvo nos acercan a la realidad de la guerra para los que se van para sobrevivir y para los que se quedan sufriendo las bombas.