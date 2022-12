Carlota Valenzuela: "Saludar el Papa ha sido el regalazo de esta peregrinación"

Tierra Santa, ese lugar donde se desarrollaron todas las historias que encontramos en la Biblia, la tierra de Jesús, ha sido la meta de Carlota Valenzuela, joven de Granada de 30 años que se ha hecho muy conocida desde que el pasado 2 de enero comenzase a recorrer a pie los más de 6.000 kilómetros que separan Finisterre y Jerusalén. Una peregrinación en la que la han ayudado su valentía y su fe en Dios.

Carlota acaba de regresar a su ciudad, Granada, allí está con su familia en esta Noche. "Qué bien sientan los abrazos cuando uno está de vuelta en su ciudad", ha dicho en COPE. "Antes de comenzar, no recuerdo tener dudas ni un segundo. Cuando uno tiene la sensación de poder estar siguiendo la voluntad de Dios, esto te genera tanta paz y tantísima alegría que no se te ocurre ni dudar".

"La verdad es que aún me sorprende que ya haya hecho más de 6.000 kilómetros a pie y que ya haya pasado todo", le ha contado Carlota Valenzuela a Irene Pozo en el Especial de Nochebuena de COPE. "Para entender los frutos de esta peregrinación voy a necesitar bastante tiempo, 10 o 15 años, porque está todo demasiado reciente".

La visita al Papa

"Tener la posibiliad y la suerte de saludar el Papa ha sido uno de los regalazos que he tenido a lo largo de estos once meses y pico de peregrinación", ha reconocido Carlota Valenzuela en COPE. "Prácticamente nos pasamos todo el tiempo partiéndonos de la risa. No paraba de bromear y de decirme cosas superelocuentes".

Final del camino

"Una de mis grandes sorpresas fue Albania, porque al comentar mi ruta a los demás, era el país que más preocupaba y te puedo decir a ciencia cierta que ha sido de los más sencillos, porque tienen una cultura de la hospitalidad que no te puedes ni imaginar", ha dicho la granadina en COPE. "Creo que algo muy bueno es que no tenía grandes expectativas, que era más bien una respuesta a Dios para decirle que estaba a su disposición.