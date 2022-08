El cardenal Rosa Chávez advierte: “La situación de El Salvador es muy delicada”

El cardenal salvadoreño, Gregorio Rosa Chávez, ha advertido que la situación en su país es "muy confusa, muy delicada, no hay diálogo en este momento en el país, es muy grave, porque no hay puentes, hay muchos muros en este momento", y por más que se insiste, afirmó que es difícil construir puentes, si no existe el diálogo, no hay paz”. El Salvador vive un Estado de Excepción desde el mes de marzo y el prelado ha apelado por la escucha, indicando que "todos podemos aportar desde nuestra propia perspectiva, es un deseo grande de hacer patria de verdad".

Recientemente, según agencias, las autoridades del gobierno salvadoreño, capturaron a 50.000 supuestos miembros de pandillas y personas ligadas a estas bandas. Esta acción, denominada "guerra contra las pandillas" es una medida del presidente Nayib Bukele para combatir a estos grupos. Sin embargo, no ha habido más información detallada, que defina cuántos de ellos son pandilleros, cuántos son colaboradores o cuántos de estos han salido en libertad al no verificarse su participación en las maras.

La situación de El Salvador, muy delicada

Diversas organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales han recibido denuncias sobre posibles violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias. Un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) revela y alerta de casos de tortura cometidos en El Salvador durante el régimen de excepción.

En junio, la organización de derechos humanos, Amnistía Internacional, advertía que el gobierno salvadoreño, estaba realizando detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y la muerte de al menos 23 personas en centros penitenciarios. Sin embargo, desde junio hasta el viernes pasado 26 de agosto, el Instituto de Medicina Legal (IML) "reconoce" la muerte en cárceles de 73 personas. Fueron detenidas en la acción que está llevando a cabo el gobierno de "combatir" a las pandillas, según publicó este viernes La Prensa Gráfica (LPG). La organización Amnistía Internacional (AI) afirmó que la medida del Estado de excepción "ha creado una crisis" de derechos humanos.

Beatificaciones en El Salvador

El 22 de enero fueron beatificados en El Salvador, el padre Rutilio Grande S.J. junto con los laicos Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, asesinados el 12 de marzo de 1977 y fray Cosme Spessotto O.F.M. asesinado el 14 de junio de 1980. Hablando del padre Grande, Rosa Chávez dijo que cuando el Papa Francisco era sacerdote, conoció al Padre Rutilio Grande, cuando era Provincial en Argentina, y ante la situación difícil que vivía entonces El Salvador, el entonces Padre Bergoglio, mandó una carta de solidaridad a sus hermanos de América Central, afirmó el purpurado. Hablando del padre Rutilio, Rosa Chávez dijo que fue un gran educador de las masas, y eso le costó la vida.