El cardenal Piacenza: “Que haya horarios y luces encendidas en esa ‘cabaña de Belén’ que es el confesionario”

"Que haya horarios y luces encendidas en esa ‘cabaña de Belén’ que es el confesionario, único y verdadero distribuidor de paz y santa alegría, pues todos necesitan este combustible". Esta es la petición del cardenal Mauro Piacenza, contenida en una carta enviada a los penitenciarios y a todos los confesores con ocasión de la próxima Navidad.

En la misiva, el cardenal indica que la luz de la Navidad que "misteriosa pero verdaderamente tiene todavía el poder de interpelar a los hombres, de hacerles enfrentarse al sentido de la vida", al don misterioso que es "la vida, por elección inimaginable de Dios, de presentarse a nosotros como un niño recién nacido indefenso, capaz de superar todo miedo, de abatir toda defensa contra el Dios-Amor, que se revela en Él".

Poder de perdonar los pecados

El cardenal ha subrayado que los centros penitenciarios están llamados a demostrar, siempre y de nuevo, que "el poder de perdonar los pecados bajó a la tierra en Jesús de Nazaret, y que Él mismo transmitió este 'poder salvador' a su Iglesia, a los Apóstoles y a sus sucesores, para que los hombres pudieran experimentar verdaderamente la misericordia divina”.

En el coloquio del sacramento de la reconciliación Piacenza observa que los confesores no siempre encuentran hermanos "con una fe plenamente madura, una conciencia estructurada, una capacidad crítica de la propia condición moral real". No pocas veces el acercamiento a la confesión, señala el texto, "no va precedido de un adecuado examen de conciencia, y el análisis de la situación, tras las primeras palabras, se confía a la sensibilidad y capacidad mayéutica del confesor”.

Sin embargo, el buen médico, explica el cardenal, "no es el que sabe curar las pequeñas patologías del 'enfermo sano'", sino el que tiene el valor de "afrontar incluso intervenciones mayores en pacientes pluripatológicos". Del mismo modo, el buen confesor "está llamado a afrontar las pluripatologías espirituales de nuestro tiempo".

Aunque ciertamente, observa, "el breve coloquio de la confesión no puede ser el espacio adecuado para resolver las dudas y las carencias formativas de los penitentes debe ser sabiamente utilizado no para alimentar dudas o confirmar el malestar-desorientación de nuestro tiempo, sino para dar certezas luminosas, la primera de las cuales debe ser la presencia misericordiosa del Señor en la vida de cada uno". De hecho, no es la lista de normas a seguir, "por necesaria y legítima que sea, la que tiene el poder de convertir, sino el encanto de una propuesta clara, positiva, luminosa y coherente, convencida y convincente", de quien aun con "sus propios rasgos humanos y las pocas expresiones permitidas en el diálogo sacramental, sólo tiene en el corazón el encuentro salvífico del penitente con Cristo Salvador, haciendo de cada confesión un encuentro palpitante con Jesús, una 'chispa' que enciende, reenciende o reaviva la llama de la fe y así calienta el corazón”.

Importancia del sacramento de la reconciliación

La importancia del sacramento de la reconciliación, en el que se concede al confesor, en un solo acto, ejercer al mismo tiempo "la tria munera sacerdotali: docendi, enseñando la verdad revelada; sanctificandi, con la absolución sacramental; regendi, con indicaciones morales y de vida al penitente, debe encontrar espacio adecuado, también en los diversos planes pastorales”. El cardenal reserva una atención especial a la formación: si la disminución general del número de sacerdotes "representa una dificultad objetiva, que su formación sea al menos cuidada y precisa; que sean al menos celosos en lo esencial”.