El cardenal Nichols, presidente de los obispos del Reino Unido, se une "a la preocupación" por la reina Isabel

Preocupación en el Reino Unido por la salud de la reina Isabel II. La monarca se ha visto obligada a posponer su reunión del Consejo Privado después de que los médicos hayan expresado su “preocupación” por su salud y le hayan aconsejado que descanse, según ha informado el Palacio de Buckingham.

El cardenal arzobispo de Westminster Vincent Gerard Nichols,presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, se ha unido a la preocpación por las noticia sobre la salud de la reina, y ha ofrecido sus oraciones pidiendo a Dios “que les fortalezca y consuele”

I am concerned to hear the news about the Her Majesty The Queen's health. I offer my prayers for her and her family. May the blessings of the Lord strengthen and comfort her and her family.

Al interés por el estado de la reina se ha sumado también el arzobispo de Canterbury, primado de la Iglesia de Inglaterra, Justin Welby. “Mis oraciones, y las oraciones de Inglaterra y la nación, están hoy con Su Majestad la Reina”, ha expresado el arzobispo.

“Que la presencia de Dios fortalezca y consuele a Su Majestad, a su familia y a quienes la cuidan en Balmoral”, ha declarado a través de Twitter.

My prayers, and the prayers of people across the @churchofengland and the nation, are with Her Majesty The Queen today.



May God’s presence strengthen and comfort Her Majesty, her family, and those who are caring for her at Balmoral.