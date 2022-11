El cardenal Mario Grech sobre el Sínodo: “No debemos excluir a nadie y escuchar a todos”

Esta semana se ha celebrado el encuentro de los presidentes y coordinadores de las Asambleas Continentales del Sínodo en la Secretaría General del Sínodo situada en el Vaticano. El arzobispo de Trujillo en Perú y presidente del CELAM, Miguel Cabrejos Vidarte, definió la asamblea eclesial como “un laboratorio sinodal”.

Tras la publicación del documento orientativo de la Fase Continental, el pasado 27 de octubre, y tras este encuentro, Cabrejos adelanta que, en el caso de América Latina, en 2023 se celebrarán encuentros presenciales con los delegados de las Conferencias Episcopales. Durarán cinco días, se realizarán por las cuatro regiones del continente (México y América Central, el Caribe, los países bolivarianos y el Cono Sur) y las sesiones se alternarán el trabajo entre el Pueblo de Dios y los episcopados de cada región.

Cabrejos destaca el método de la conversación espiritual que también primará en el conjunto de encuentros próximos. Se trata de una "experiencia espiritual", que se puede aplicar para escuchar, discernir y elaborar propuestas. A su vez, reflexiona sobre la realidad socio-política de América Latina y el trabajo de la Iglesia en los distintos contextos.

El Espíritu Santo genera la armonía en la Iglesia

Pedro Brassesco, secretario general adjunto del CELAM, destaca la riqueza de la diversidad del trabajo en los distintos continentes y aprecia el proceso sinodal como lo ha querido el Santo Padre, quien los anima a seguir en el camino y recuerda constantemente que el Espíritu Santo genera la armonía. "A partir de las diferencias, nos enriquecemos, y poniéndonos en manos del Espíritu, como en Pentecostés, se va generando esa armonía, por supuesto en el marco de la oración necesaria para que esa presencia se haga realidad entre nosotros”.

El testimonio de una Iglesia viva

Al término del encuentro, el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo, expresó su gratitud y asombro por lo compartido estos días. Según recoge un comunicado publicado hoy, el purpurado enfatizó que el intercambio "muestra que el camino ya está bien encaminado y que tenemos mucho que aprender unos de otros. Tengo una gran esperanza en nuestra tarea, que es y sigue siendo ante todo la evangelización: el anuncio de la buena nueva de Jesucristo. Este es el camino sinodal. En este viaje no debemos tener miedo a las tensiones, que también pueden ser saludables. No debemos excluir a nadie y escuchar a todos. Incluso los que están fuera del recinto formal de la Iglesia, porque a veces la Iglesia está presente donde no pensábamos encontrarla”.