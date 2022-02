El camino sinodal de las pequeñas comunidades cristianas abiertas y acogedoras de Angola

“Después de ocho años de servicio en Italia, estoy integrándome en la parroquia de la Sagrada Familia, surgida recientemente en el barrio de Desvio da Barra, uno de los muchos nuevos suburbios anónimos de Luanda”, dice el padre Luigino Frattin, un sacerdote de la Sociedad para las Misiones Africanas (SMA) que acaba de regresar a la diócesis de Caxito que había dejado en 2013.

“Cuando me marche dejé una Angola en pleno crecimiento económico, con buenas perspectivas de desarrollo”, explica el misionero. “Al volver, me encuentro un país herido por el malestar social, y no sólo eso. Hay miseria económica, desempleo, especialmente entre los jóvenes, los salarios están bloqueados, la gente lucha por llegar a fin de mes. Pero también hay un malestar moral y espiritual que deja a la gente a merced de la pérdida de valores y de la corrupción que contamina las relaciones humanas a todos los niveles”.

Caminar juntos en la corresponsabilidad

Hablando del camino sinodal de las pequeñas comunidades cristianas en las que está sirviendo, el padre Frattin explica que en las pequeñas comunidades los cristianos se esfuerzan por caminar juntos cada día en la corresponsabilidad y en el compromiso de crecer en la fe y la caridad, sin olvidar a nadie. “Ahora se trata de expandir este espíritu sinodal, de hacerlo vivir hacia fuera, integrando a los recién llegados, valorando sus dones, haciéndoles sentir a gusto en una comunidad abierta y acogedora”.

La parroquia confiada a la SMA abarca una zona de nuevos barrios, casas, chozas de hojalata, casitas de ladrillo y bloques de hormigón, que crecen hasta donde alcanza la vista, cerca de donde se construirá el nuevo puerto de Luanda. En los alrededores, los terrenos están casi todos ocupados por gente de la ciudad, que huye de los suburbios insalubres y superpoblados, que se han convertido en zonas de guerra debido a la presencia de bandas de matones que se dedican al robo y la extorsión.