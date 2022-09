Argelia: El gobierno ordena el cierre «completo y definitivo» de todas las actividades de la Cáritas nacional

Golpe a la Iglesia católica en Argelia, el país de San Agustín de Hipona. Este martes 27 de septiembre el arzobispo emérito de Argel, Paul Desfarges, ha informado con pesar que el gobierno argelino ha ordenado el cierre «completo y definitivo» de todas las actividades y obras de caridad que acomete la Cáritas Nacional. La medida entra en vigor este 1 de octubre.

«Naturalmente», dice el prelado jesuita, que es también el presidente de la Asociación Diocesana de Cáritas, «la Iglesia católica permanece fiel a su misión caritativa al servicio de la fraternidad», en unión «con todos los hombres de buena voluntad».

El comunicado eclesial cita el Documento sobre la Fraternidad Humana firmado en 2009 por el Papa Francisco y el gran imán de la Universidad Al-Azhar de El Cairo, Ahmed al Tayyeb. «La fe —dice ese documento— lleva al creyente a ver en el otro a un hermano al que hay que apoyar y amar. (…) El creyente está llamado a expresar esta fraternidad humana, salvaguardando la creación y el universo entero y apoyando a toda persona, especialmente a los más necesitados y pobres».

Sin explicaciones detalladas

La orden de cierre de actividades de Cáritas Argelia ha sido adoptada sin dar explicaciones detalladas. Las «fuentes locales» consultadas por laagencia Fides especulan con la posibilidad de que se haya actuado por considerarla una organización no gubernamental extranjera. «Todas las comunicaciones recibidas del Ministerio del Interior contenían referencias genéricas al hecho de que la Iglesia Católica estaba “encubriendo” a una organización no autorizada que realizaba actividades “fuera de la ley”, sin referencias específicas a ningún artículo de la ley que se hubiera infringido», dice la agencia. La decisión, añade, probablemente no tiene que ver con un sentimiento de hostilidad hacia la Iglesia católica, sino, más bien, con «la política general de restricciones aplicada en los últimos tiempos a las ONG extranjeras y multinacionales».

Cáritas comenzó sus actividades en Argelia en junio de 1962, por lo que este verano acababa de cumplir cincuenta años como brazo ejecutivo de la caridad de la Iglesia a los más desfavorecidos.

La Iglesia católica —concluye el comunicado del arzobispo Desfarges— «desea agradecer a todas las personas que han contribuido a lo largo de los años, y de diferentes maneras, a dar vida a esta obra al servicio de los más vulnerables y del pueblo argelino».