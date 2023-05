Aprueban el proyecto del 'Instrumentum Laboris' del Sínodo y continúa la preparación de la Vigilia Ecuménica

ElXV Consejo Ordinario de la Secretaría General del Sínodo se ha encontrado en Roma, del 10 al 11 de mayo, para discutir el 'Instrumentum laboris', es decir, el documento de trabajo para los participantes en la primera sesión de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos (4-29 de octubre de 2023). Lo ha informado la misma Secretaría en un comunicado divulgado este viernes 12 de mayo.

La nota añade que, en sesión plenaria y en grupos de trabajo lingüísticos, los miembros del Consejo, acompañados por algunos consultores, revisaron, modificaron y aprobaron el texto, cuya publicación está prevista para principios de junio.

The Instrumentum Laboris and the assembly's methodology have been reviewed, amended, and approved by the 15th Ordinary Council of the General Secretariat of the Synod. Check out the link to learn more https://t.co/NL5QGyuKTH#synodality#workingdocument#synodpic.twitter.com/eSl6gGb2V5