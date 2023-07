De Barcelona a Lisboa andando: Cerca de 100 jóvenes recorren 1.000 kilómetros para ver al Papa

33 días de caminata

Además de una peregrinación religiosa, estos chicos están recaudando fondos por el camino para restaurar el templo parroquial. Llevan un có-digo QR que te dirige a la web donde puedes colaborar comprando por un euro un kilómetro de su camino. En los 33 días que llevan caminados ya han conseguido más de 100.000 €, pero por el camino también han tenido tiempo de hacer amigos y de conocer personas que les piden que recen por ellos a pesar del cansancio.

"Al final no es una meta que alcanza si no es todo el camino. Lo importante no nos llega solo a Lisboa, sino todo lo recorrido, todos esos días de oración, esas horas de silencio, esa fraternidad, estas amistades que hacemos a lo largo del camino. Y si pudiera decir algo, me llevo con la recogida en todos y cada uno de los pueblos que hemos llegado. Nos han recogido como si si fuéramos el mismo Señor, vamos, nos han tratado súper bien, llevan rezando por nosotros muchísimo tiempo y nos acogían súper bien. Me quedo con eso sobre todo", han explicado en el programa.