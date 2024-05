Los jóvenes ante la EVAU: ''Si se prepara desde la familia y el instituto, el resultado es mejor''

A dos semanas de la selectividad, actualmente llamada EVAU, miles de estudiantes preparan los exámenes que les permitirán acceder a los estudios universitarios.

Muchos buscan consejos para gestionar el estrés y la confianza durante las pruebas. Rocío Herranz Roig es orientadora de ESO y bachillerato en el colegio Consolación de Ibiza. Para ella, a la hora de acompañarles, ''lo importante es que ellos crean que pueden hacer el camino y que están preparando''. El ir subiendo de curso van ganando confianza. ''Si el camino se ha hecho desde la familia y el centor escolar, el reusltado siempre es mejor''.

Recomienda que en casa no se presione, pero tampoco dejar las cosas para el final. ''Que hagan una buena planficiación del tiempo'', aunque ello no quita dedicar tiempo de ocio para despejarse, hacer deporte y bajar el estrés. No por estudiar 24 horas se rinde más. También que los alumnos sigan yendo al colegio. Allí, los profesores les atienden de forma más personalizada, incuso ''les hacen examenes tipo selectividad''. Estas prácticas reducen también el estrés: la extensión, el tiempo, el formato de la hoja.

Después de los exámenes dien: ''es mucho peor el trabajo que llevas durante el curso que la selectividad. No era para tanto''. En estas dos semanas los profesores se encargan de entrenar y dar la confianza, que el trabajo está hecho.

Aunque hay diferentes formas, ''quienes han hecho un buen trabajo y tiene bunas notas, van más tranquilos''. En dos semanas es difícil hacer el trabajo de todo un curso

Para María Solano, la selectividad: ''El estudio no es sólo para el que se está preparando, toda la familia participa de este fenómeno''. Hay que forzarles para que salgan y se diviertan lo poco que salen después de estudiar. ''Es importante aprender a relativizar porque creen que les va la vida en ello. Tienen que relativizar la nota que salen, la carrera que van a hacer. La vida es muiy larga, segurmante tendrán dos vidas profesionales''.