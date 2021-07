Vuelve a vivir la Santa Misa en conmemoración del VIII Centenario de la Catedral de Burgos

Ya puedes volver a ver la Santa Misa en conmemoración del VIII Centenario de la Catedral de Burgos presidida por el arzobispo de Burgos, Mons. Mario Iceta.

La Eucaristía ha estado acompañada por la Orquesta Sinfónica de Burgos y el Orfeón Burgalés. En el momento de la consagración, un número reducido de componentes de los grupos de danzas de la ciudad han interpretado el baile del Santo. Tras la finalización de la Misa Solemne, a las 12:30 horas, el ejército ha tenido una aportación destacada con la intervención de la Patrulla Águila sobrevolando la Catedral de Burgos.

A las 13 horas, la Federación Coral burgalesa y la Escolanía de Pueri Cantores de la Catedral, interpretarán el Himno a Burgos en las escaleras de la puerta del Sarmental. Una mañana que ha sido cargada de eventos que continuarán a lo largo de la tarde.

Durante la homilía el arzobispo ha querido subrayar que “la catedral es un imponente ejercicio de fe. Representa a Cristo, piedra angular y a partir de esta piedra se construye el testigo de Dios, la fe enseña al pueblo de Dios su presencia vivificante entre nosotros. En esta catedral los sin techo encontraban abrigo en la casa de Dios y es testigo de 800 años de las diversas tendencias y escuelas. La fe y esta catedral han vertebrado los diversos pueblos de España y les unía la fe en Cristo”.









Don Mario Iceta ha detallado que lleva solamente 7 meses en la diócesis de Burgos, “he visto muchas capillas y me he preguntado, ¿cuál es la clave de esta catedral? Y me di cuenta que estaba plasmada en el ático de la Puerta de Santa María donde hay una inscripción que dice “Pulchra est et decora”. Todos las piedras y los cientos de santos e intelectuales que están en el crucero de la catedral están diciendo esta frase, “eres pura y hermosa”. Es lo que cantan todas las piedras de esta catedral y es lo que canta todo este pueblo burgalés, profundamente mariano.