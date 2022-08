Vuelve a ver la a vigilia de la PEJ: La oración de los jóvenes desde el Monte del Gozo

En un ambiente festivo, pero en clima de oración, los más de 12.000 jóvenes participantes de la PEJ se han reunido en la noche del 6 de agosto en el El Monte do Gozo para rezar por los frutos de este encuentro. Aquí puedes volver a revivirla.





“Me alegro de veros aquí, tan numerosos. Os habéis puesto en camino desde vuestros países. Ciertamente con sacrificio y cansancio, todos movidos por el deseo de fortalecer la amistad con Dios y con los hombres, y de dar una nueva vitalidad a vuestra fe, a vuestra vocación y a vuestro testimonio de cristianos en el mundo de hoy”. Así les ha hablado el cardenal Antonio Marto, enviado especial de Papa Francisco para este encuentro europeo que se celebra en Santiago de Compostela. Los miles de jóvenes que estaban congregados disfrutando de la música, han recibido al cardenal —y al resto del episcopado español presente—, con un sonoro aplauso y cánticos ilusionados que se han tornado en actitud de orante al comenzar la vigilia.









¡Sed valientes!

En definitiva, ha insistido, “vivimos en una sociedad donde ser cristiano hace la diferencia. Se acabó la cristiandad, pero no se acabó el cristianismo. Hoy vivimos en un mundo plural y pluralista, con las más variadas propuestas de vida, muchas de ellas lejanas o contrarias al Evangelio. Como dijo Benedicto XVI y repite el Papa Francisco, “la fe crece no por proselitismo, sino por contagio”. Este contagio es el testimonio gozoso, valiente y radiante de una vida de fe consecuente. Es la santidad de la vida cotidiana, en gestos sencillos y concretos, cuya belleza el Papa Francisco nos invita a contemplar y practicar”.