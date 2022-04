Vuelve a ver la entrevista en 'Crónica de Roma' al cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla

Este miércoles, 27 de abril, ha fallecido el cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla. Fue intervenido quirúrgicamente en los pulmones el pasado lunes, como consecuencia de una dolencia que se sumó a la operación de cadera que se le realizó el 23 de febrero, tras la caída sufrida en la Misa que se celebró en la Catedral de la Almudena en conmemoración del XXV aniversario de la ordenación del cardenal Osoro.

El cardenal Amigo fue entrevistado en el año 2019 en el programa de TRECE, 'Crónica de Roma', donde repasó algunos de los temas que en aquellos años eran los más importantes: la figura de San Juan Pablo II, la renuncia de Benedicto XVI, cómo vivió aquel día y el nombramiendo de Francisco en el cónclave.

Sobre la figura de San Juan Pablo II, el cardenal Amigo destacaba la “gran generosidad de un Papa que hasta el último momento estuvo en esta actitud de servicio, de acercamiento a todos. Tuve el privilegio de recibir dos veces al Papa Juan Pablo II en Sevilla y convivir con él unos días. Me enseñó sobre todo la grandeza de la sencillez. Esos gestos insignificantes que mostraban una personalidad enorme y, al mismo tiempo, alguien tan cercano, que convivías con él como con cualquier compañero”.

El cardenal Amigo contó en esa entrevista cómo vivió la renuncia de Benedicto XVI: “Con mucha sorpresa como creo todo el mundo. Por las mañanas solía ir a pie a la Conferencia Episcopal y un fraile me dijo que había renunciado el Papa. Creí que era una broma, llamé a la Nunciatura y me dijeron que no tenían ningún comunicado oficial, pero que había renunciado. Me pareció la actitud de un santo y de un sabio”.

Sobre estos últimos años de Benedicto XVI, el cardenal Amigo destacaba el saber cuidar la Iglesia “a aquellos que le sirven y, en este caso, es respetar a su silencio, no solamente de palabras sino de imagen”.