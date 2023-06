Una vocación que se "cuenta" en YouTube: Isabel será postulante en las Carmelitas Descalzas de Hondarribia

¿Qué hace una valenciana de 28 años yéndose de monja a la otra punta de España? La propia Isabel Ferrando responde en el nuevo espacio digital de la Fundación Declausura a su historia y camino recorrido hasta llegar a ser futura postulante en las Carmelitas Descalzas de Hondarribia.

La historia empezó un 17 de mayo de 2009. !Ese día sentí muy fuertemente que Dios me amaba y me pedía que fuera suya. Catorce años después sigo sin saber muy bien cómo tuve la certeza de que aquél mensaje tan concreto venía de Dios, pues, por si a alguien le acecha la duda, no me mandó un WhatsApp, ni bajó al más puro estilo Morgan Freeman en “Como Dios”. Fue sólo una intuición, una especie de corazonada a mitad camino entre ñoñería y revelación que, sin embargo, hizo que aquella adolescente en plena edad del pavo se comprara un nuevo diario en el que empezó a anotar sus cosas de Dios. Sí, así de simple fue el chupinazo de salida… Así de simple, y así de complejo, porque: ¿cómo se supone que se ha de comer una eso de que Dios, a quien no ve, le hable? Por mucho menos que eso te encierran en un psiquiátrico…".

En búsqueda

Empezó a estudiar Magisterio; "me apunté a todos los voluntariados habidos y por haber; di catequesis en la parroquia; me fui a África como misionera un verano; me apunté a un grupo en el que compartir la fe en comunidad… Dios estaba detrás de todo y de todos. ¿Por qué, entonces, no me sentía en paz con Él? ¿Por qué seguía sintiendo que Él quería algo más de mí?"

Por ello, empezó a pensar que quizá se lo había inventado todo, "que tal vez aquella llamada no había sido real y estaba viviendo sustentada en un falso recuerdo. Si por mucho que hiciera, siempre estaba insatisfecha, no parecía la opción más inteligente continuar por el mismo camino… Había muchísima gente atea que era muy buena, que se esforzaba cada día por hacer el bien sin necesidad de creer en Dios. ¿Por qué yo no podía ser así y olvidarme de aquél berenjenal? ¿Por qué a mí Dios me incordiaba tanto? Y, sobre todo… ¿por qué no podía parar de ver vídeos?".

La vocación se cuenta en YouTube

"Resulta que en ratitos muertos, cuando no estaba ocupada salvando a la humanidad o evangelizándola, me gustaba ver vídeos en YouTube sobre la vida contemplativa. Había algo de ellos que me atraía. ¿Qué narices hacían un puñado de mujeres encerradas en un monasterio rezando todo el día sin hacer nada productivo? Una de dos: o estaban rematadamente locas, o lo que había dentro del monasterio (¿Dios?) valía mucho la pena". "Una monja me dijo un día que la vida contemplativa es como la lamparita del sagrario. Si entras en una iglesia con la luz apagada, de nada te va a servir la tenue luz roja. La utilidad de esa luz no es alumbrar ni permitir que otras actividades puedan llevarse a cabo. Su única misión es testimoniar que Dios existe, que está ahí y que merece la pena consumir la vida entera en Él porque nos ama. Sin más. Ese día supe que esa era mi vocación y las piezas del puzzle empezaron a encajar. Aunque muy poco a poco, porque aunque suena muy bonito, nadie sueña con ser lamparita del sagrario cuando le preguntan qué quiere ser de mayor".