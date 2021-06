TRECE emitirá el próximo sábado la Santa Misa de Toma de Posesión del arzobispo de Sevilla

La Archidiócesis de Sevilla recibe este sábado a su nuevo arzobispo, Mons. Saiz Meneses, y las cámaras de TRECE estarán en su catedral para ofrecer a sus espectadores, a partir de las 11:00h, la celebración del inicio de su ministerio episcopal en la sede hispalense.

Monseñor Saiz Meneses toma posesión como arzobispo de Sevilla en una Eucaristía en la que participará el nuncio de Su Santidad en España, monseñor Bernardito Auza. El aún administrador apostólico de la diócesis de Terrasa, ocupa su nuevo puesto después de que el pasado 17 de abril el papa Francisco diera a conocer su nombramiento.

Tanto Mons. Saiz Meneses como Mons. Juan José Asenjo, al que releva en la Archidiócesis de Sevilla, quisieron despedirse de sus fieles este fin de semana, el segundo, a través de una Misa, mientras que Mons. Saiz Meneses lo hizo a través de una carta pastoral coincidiendo con la festividad del Corpus Christi.

El nuevo prelado pone fin a 17 años como titular de la Iglesia tarrasense, donde llegó en 2004, y en la que reconoce que “han sido unos años de una gran inmensidad. A lo largo de este tiempo hemos ido construyendo y consolidando la diócesis entre todos. Ha sido un reto apasionante y una tarea fructífera llevada a término en comunión y corresponsabilidad”.

La emisión de la Santa Misa se podrá seguir en directo a través de TRECE y de trecetv.es, donde además se recogerá el resumen de los mejores momentos de la Eucaristía.

La despedida de Monseñor Saiz Meneses

Tanto Mons. Asenjo como Saiz Meneses se han despedido este fin de semana de los fieles, el primero a través de una Misa, mientras que este último a través de su carta pastoral, coincidiendo con la festividad del Corpus Christi.

En la misiva, Meneses recordaba que el Papa Juan Pablo II erigió la nueva diócesis el 15 de junio de 2004: “El domingo 25 de julio de 2004 inicié el ministerio episcopal como primer obispo en una ceremonia de gran profundidad sacramental, eclesial y también histórica, para mí y para todos los diocesanos. Recuerdo que la homilía empezó con una cita del evangelio de san Lucas: “Yo estoy entre vosotros como el que sirve” (22,27). También me referí a cuatro prioridades para nuestra futura acción pastoral: la nueva evangelización, adaptada a las condiciones de nuestro tiempo; la dedicación prioritaria a los más necesitados, a los pobres y marginados; la atención a los sacerdotes, a los diáconos y al Seminario, verdadero corazón de la diócesis; por último, los jóvenes, futuro de la Iglesia y de la sociedad”.

Tras evocar los primeros momentos en la diócesis catalana, Mons. Saiz Meneses ha hecho balance de su estancia en la diócesis de Terrasa: “Han sido unos años de una gran intensidad y puedo decir que han pasado vertiginosamente. A lo largo de este tiempo hemos ido construyendo y consolidando la diócesis entre todos: laicos y laicas, miembros de la vida consagrada, diáconos, presbíteros, obispos. Ha sido ciertamente un reto apasionante y una tarea fructífera llevada a término en comunión y corresponsabilidad, caminando juntos, en sinodalidad, como nos lo insiste el Santo Padre Francisco. Hoy doy gracias a Dios por todos los dones recibidos, y doy gracias a los diocesanos por todo cuanto he recibido y aprendido de ellos durante todos estos años”.

Las palabras del todavía Arzobispo de Sevilla

La Catedral de Sevilla acogió este sábado, 5 de junio, la Misa de despedida del todavía Arzobispo de Sevilla. Una emotiva ceremonia que contó con la presencia del Arzobispo Emérito de Sevilla, el cardenal Carlos Amigo, además de otras autoridades. Durante su homilía, Mons. Asenjo ha hecho referencias Juan Pablo II, quien le llamó al ministerio episcopal, a Benedicto XVI, que le trajo a Sevilla para dirigir la Archidiócesis, y al Papa Francisco, que ha tomado en consideración las dificultades de salud por las que atraviesa.



"Ha sido el Señor, autor de todo bien, quien me ha alentado con su gracia, me ha custodiado en su amor, ha mantenido mi fidelidad y me ha acompañado y sostenido en el servicio pastoral a las queridas iglesias de Toledo, Córdoba y Sevilla”, ha asegurado.

Uno de los momentos más simbólicos de la ceremonia ha tenido lugar cuando el prelado ha afirmado que “al mismo tiempo que pido perdón a Dios por mis deficiencias y debilidades y a los hermanos que haya podido ofender por mis acciones u omisiones, confieso una vez más que Jesús ha sido en estos años el corazón de mi vida”.