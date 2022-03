La diócesis de Solsona recibe este sábado a su nuevo obispo, Francesc Conesa

La diócesis de Solsona recibe este fin de semana a su nuevo obispo y TRECE estará muy pendiente para ofrecer a sus espectadores la celebración de su nueva responsabilidad dentro de la Iglesia en Cataluña.

Este sábado, 12 de marzo, desde las 12h, Francesc Conesa toma posesión como nuevo obispo de la diócesis después de que el pasado 3 de enero el Papa Francisco así lo nombrara y lo comunicara la Nunciatura Apostólica al presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella.

La Santa Misa, que se celebrará en la catedral de Santa María de Solsona, estará presidida por el nuncio apostólico en España, Bernardito Auza. La ceremonia contará con la presencia del cardenal de Barcelona, un gran número de arzobispos y obispos, la alcaldesa de Solsona y miembros del consistorio, entre otras autoridades.

Una vez terminada la ceremonia, el obispo saldrá en comitiva hacia la Plaza Mayor, donde el Águila de Solsona bailará en su honor, al son de la Cobla Juvenil Ciudad de Solsona.

Obispo desde 2016

Francesc Conesa ha desempeñado su ministerio sacerdotal en la diócesis de Orihuela-Alicante, donde ha ejercido diferentes cargos hasta ser nombrado vicario general. En 2016 era elegido como titular de la diócesis de Menorca y tomaba posesión de la sede episcopal de Severo en enero de 2017.

El que será nuevo obispo de Solsona, miembro de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe dentro de la CEE, ocupará así la vacante que había dejado Xavier Novell.

Al conocer su nombramiento, el prelado se mostraba “muy alegre” y aseguraba que tiene “una visión de una Iglesia de puertas abiertas, acogedora y sencilla”.

En la Santa Misa de despedida de la diócesis de Menorca, la que ha sido su casa estos últimos años, y que contó con la participación de la mayoría de los presbíteros de la zona y la asistencia de fieles de todos los municipios de la Isla, agradecía el apoyo recibido: “Me voy a Solsona con la experiencia vivida en Menorca, donde me habéis enseñado a ser obispo. Me voy con el corazón cargado de nombres y de rostros de muchas personas que, de diversa manera, me habéis ayudado a mi misión”.

La emisión de la toma de posesión de Mons. D. Francesc Conesa como nuevo obispo de Solsona se podrá seguir en directo a través de TRECE y de trecetv.es.