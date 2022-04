El trabajo de una Hermandad, mucho más que salir en Semana Santa: "Aquí se viene a dar lo que uno tiene"

Diego Gómez es cofrade desde que tenía 21 años en la Real Cofradía del Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Caridad. Comenzó en el año 1992 a llevar a la Virgen de la Caridad, pero su implicación era simplemente para el Viernes Santo y no conseguía ver la religiosidad en el acto.

Cuando a su mujer le diagnosticaron una enfermedad muy grave y se debatía entre la vida y muerte en la UCI se sintió muy importante y se le ocurrió ir al templo a rezarle a la Virgen de la Caridad: “Realmente nunca le había rezado”. Diego se apoyó mucho en la cofradía en un momento difícil de su vida y se dio cuenta de cómo una Hermandad es mucho más que salir en Semana Santa.

Una de sus amigas cofrades, Carmen Ledesma, afirma que cuando veía a Diego rezando de la Virgen rezando, “tenía esa actitud de decir, 'échame una mano', era tan especial que desgarraba”.

A raíz de eso, Diego se prometió a sí mismo que si su mujer iba a mejorar, él iba a venir todos los días a rezar a la Virgen y “a estar con ella”. Cándida Subire, cofrade en la misma Hermandad, confiesa que “el ver cómo alguien encuentra la fe, por una razón grave o por algo muy radical, a mí me emociona”. Para Juan José Asensio, “todo lo que había recibido Diego, él, por su propia generosidad, nos lo transmitía a los demás”.

A partir de ese momento, Diego se fue introduciendo en la vida de la Hermandad. Álvaro Guardiola, hermano mayor, explica que en “la Cofradía del Amor y de la Caridad hay 1600 hermanos y damos culto al Señor y a la Virgen a través de estas dos advocaciones, con una procesión durante el Viernes Santo y también viviendo la fe durante todo el año en fraternidad”.

Casi un mes antes de empezar la Cuaresma, casi mil hermanos que salen en la procesión saben que tienen que acudir a la Casa de la Hermandad para recoger su túnica con la que saldrán el Viernes Santo. Juan José no entiende la cofradía “si no es con una actitud de servicio. No vas buscando nada, al revés, vienes a trabajar y a dar lo que tienes”.

La Semana Santa son los días de más actividad en la cofradía y es el momento en el que se intentan lanzar determinados mensajes a todos los hermanos: campañas de caridad y de formación y sobre todo que el hermano sienta que en la casa en la que viene a por su túnica, es la casa para todo el año.