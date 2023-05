'The Chosen' responde a las críticas: "El guión no pretende agredir a nadie, pero tampoco complacer a nadie"

Tras varios años de su estreno, 'The Chosen' acumula más de 500 millones de visualizaciones tan solo en su aplicación, sin contar con otras plataformas que ya la ofrecen. Un equipo de 'Ecclesia', programa que se emite en TRECE los domingos a las 13:00 h., se ha desplazado a un hotel de Madrid donde se aloja Julie Molina, directora internacional de la serie, que ha desvelado varios secretos y claves que han hecho de 'The Chosen' una serie especial.

"Sabemos que está llenando un vacío, vemos que la gente tenía hambre de un contenido así", ha confesado la directora, que ha centrado el éxito de la serie en varios factores. Entre ellos, su carácter ecuménico e interreligioso, ya que "tenemos un rabino judío, un teólogo evangélico y un cardenal católico. Han leído el guion antes de que sea producida, y han podido dar su retroalimentación", ha asegurado Molina.

Sin embargo, la serie no ha estado exenta de polémica, que surgió desde ciertos sectores que criticaban que las partes ficcionadas de la serie no se corresponden con la realidad narrada por las Sagradas Escrituras. Ante esto, Julie Molina ha respondido que "Si está bíblicamente, históricamente y culturalmente bien, pudo haber pasado, además -continúa la directora- sabemos por el Espíritu Santo que Dallas lo está escribiendo con la mejor intención posible, no con la intención de agredir a nadie, pero tampoco de complacer a nadie".

Otro de los puntos importantes en el éxito de la serie es el gran papel de los actores. Julie Molina ha explicado que han sido elegidos por su profesionalidad, y no tanto por sus creencias, y que, sin embargo, han sabido interpretar a sus personajes de una manera muy natural: "Eso es lo que la audiencia está viendo, esa autenticidad. Eso es lo que les está enganchando".

Todo ese elenco de actores está capitaneado por Jonathan Roumie, que en 'The Chosen' se pone en la piel de Jesús. En el set de rodaje todos destacan su gran fe a la hora de interpretar al protagonista de esta historia, porque, tal y como ha contado Julie Molina, "tiene una relación íntima con Jesús, sabe que es un personaje muy importante y siente esa responsabilidad de hacerlo de la mejor manera posible, humildemente".

Además, tanto tiempo de trabajo en los rodajes ha provocado que varias personas hayan cambiado su visión sobre Jesús: "Ellos son actores, camarógrafos, videógrafos...están involucrados en muchos proyectos, y dicen que sienten la diferencia cuando están en el set de 'The Chosen'". Por lo tanto, esta serie está dejando sus frutos también detrás de la cámara, y "ya hay personas que han llegado a los pies de Cristo".

Sin embargo, como otros muchos actores que han tocado el cine cristiano, los intérpretes de 'The Chosen', puede correr el riesgo de quedar marcados en su carrera, por prestarse a hacer este tipo de contenido. Sin embargo, Julie Molina se ha mostrado tranquila con este tema, ya que, aunque "no vamos a poder garantizar que eso no les pase a ellos", Molina ha concluido que "el hecho de que vuelven es que les vale la pena el riesgo por el trabajo que están realizando aquí".