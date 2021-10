El Sínodo y sus tres palabras claves: comunión, participación y misión

«Ven, Espíritu Santo. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles»

?Estoy seguro de que el Espíritu nos guiará y nos dará la gracia para seguir adelante juntos, para escucharnos recíprocamente y para comenzar un discernimiento de nuestro tiempo, siendo solidarios con las fatigas y los deseos de la humanidad?, con estas palabras el papa Francisco inició el sábado su mensaje a los participantes en el Momento de Reflexión previo a la apertura oficial del Sínodo de los Obispos, que tiene lugar este domingo el 10 de octubre.