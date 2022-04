Directo | Javier Cremades asegura que “todas las víctimas tienen abiertas nuestras puertas”

13:40h | Se presenta también la psicóloga costarricense Marina Peña: "He dedicado mi vida a escuchar a las víctimas. Creo que los más vulnerables son aquellos que, en un ambiente seguro como la Iglesia, no se sienten acogidos. Merecen ser escuchados. Espero poder aportar ese enfoque humano dentro de este grupo".

13:35h | Juan Pablo Gallego, abogado argentino que encabezó la querella contra el cura Julio César Grassi : "Honrado de participar en este verdadero capitulo histórico de la justicia"

13:33h | Se presentan ahora los demás miembros del Grupo de Trabajo que aglutinan a personalidades nacionales e internacionales y que forman parte de la auditoría independiente. Todos inciden en la importancia del trabajo y en escuchar a las víctimas.

13:28h| “Tal como en Portugal, ha sido la CEE que nos ha invitado a hacer este trabajo. Quiero enviar un mensaje: no tengáis miedo, este trabajo no es algo contra vosotros. Es algo que todos estamos haciendo con vosotros y por vosotros. Eso es lo más importante y pido que la Iglesia mantenga esto vivo y no tenga miedo de reconocer lo que ha sido el pasado y sobre todo lo que pueda ser la diferencia con el futuro”, ha dicho el responsable de la investigación en la Iglesia portuguesa.

13:24h| "Sabemos que para muchas de las victimas han pasado décadas y por eso es importante que hablen, para que todos podamos dar voz al silencio, y para que todos podamos ir juntos por la verdad. Hay que hablar del pasado y cuidar mejor el futuro"

13:22h| Pedro Strecht, responsable de la investigación en la Iglesia portuguesa: "Agradezco el trabajo de la prensa. Es muy importante y vuestro mensaje tiene que llegar mejor. No caigáis en el silencio, es muy importante recordar a las personas que el tiempo ha cambiado. Es un cambio histórico, no solamente de la Iglesia Católica, pero es un cambio en todo el mundo de mirar a los abusos de una manera diferente".

13:21h |"Ahora necesitamos unos meses para trabajar pero pronto vais a conocer noticias sobre el avance de nuestro trabajo"

13:20h |"Queremos estar disponibles para conocer todas las experiencias, por escrito, por reuniones privadas, con desplazamientos a donde haga falta", asegura el presidente de Cremades & Calvo-Sotelo

13:18h | La ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, colaborará en la comisión de investigación que encargó la Conferencia Episcopal para auditar la actuación de la Iglesia ante posibles casos de abusos sexuales. Participará en la elaboración de un dictamen que se incorporará en las conclusiones del grupo de trabajo.

13:13h |Javier Cremades presenta ahora la lista de miembros del Grupo de Trabajo que aglutinan a personalidades nacionales e internacionales y que forman parte de la auditoría independiente. Entre los nombres destaca la presencia de Rafael Fernández Montalvo, abogado y Socio de Cremades & CalvoSotelo Abogados, Pedro Strecht, responsable de la investigación en la Iglesia portuguesa. También contará con los abogados Martin Pusch y Ulrich Wastl, del despacho que llevó a cabo la investigación en Múnich.

Junto a ellos, también se encontrarán entre otros Patricia Lee Refo, expresidenta de la American Bar Association, socia del despacho norteamericano Snell & Wilmer; Carolina Marín Pedreño, del despacho británico Dawson Cornwell; Katharina Miller, presidenta de la Asociación Europea de Mujeres Juristas; Juan Carlos Gutiérrez, abogado venezolano del despacho Cremades; M. Velazquez, del despacho estadounidense Paul Weiss; la psicóloga costarricense Marina Peña; o Juan Pablo Gallego, abogado argentino que encabezó la querella contra el cura Julio César Grassi.

13:09h | "No estamos para competir, sino para colaborar con El Defensor del Pueblo. Estamos para facilitar su trabajo con la aportación de los datos que podamos ir recogiendo y en definitiva de nuestra propia experiencia profesional"

13:07 | "Quiero recalcar que hemos empezado con toda la humildad posible una escucha atenta a las victimas para entender la verdad, para acompañarlas y dar un primer paso en la recuperación y entender la dimensión de este problema. Esa escucha se ha venido verificando según los protocolos que hemos definido. También nos hemos podido reunir con todas las asociaciones que están trabajando para alzar la voz y para pedir justicia, reparación y verdad. Todas ellas tienen las puertas abiertas en este grupo de trabajo. Vamos a estar siempre disponible para ellas"

13:03h | Javier Cremades comparece ante la prensa: "Es una cuestión que España está afrontando de una manera especialmente responsable. Vamos a presentar hoy el Equipo de Trabajo que Cremades & Calvo-Sotelo ha organizado para hacer con mayor solvencia posible el trabajo que nos ha encomendado la Conferencia Episcopal Española",

12:59h | El presidente del bufete de abodagos dará a conocer cómo han transcurrido las seis primeras semanas de trabajo desde que se puso en marcha la auditoria y explicará los criterios que se están siguiendo para llevar a trámite cada una de las denuncias personales

12:51h | En pocos minutos empezará la comparecencia de Javier Cremades presentando la lista de miembros del Grupo de Trabajo que aglutinan a personalidades nacionales e internacionales y que forman parte de la auditoría independiente que se está llevando a cabo en relación a las denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica española.

El asunto más complejo que afronta la firma





El despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo presenta este miércoles, a las 13:00h, la lista de miembros del Grupo de Trabajo, que aglutina a personalidades nacionales e internacionales y que forman parte de la auditoría independiente que se está llevando a cabo en relación a las denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica española.

El presidente de la firma legal, Javier Cremades, comparecerá en rueda de prensa este miércoles, 6 de abril, para dar a conocer cómo han transcurrido las seis primeras semanas de trabajo desde que se puso en marcha la auditoria y explicará los criterios que se están siguiendo para llevar a trámite cada una de las denuncias personales. Junto a Cremades, también intervendrán diferentes personalidades nacionales e internacionales.

Javier Cremades confesó en la rueda de prensa del pasado 22 de febrero que este sería "el asunto más complejo que hemos afrontado hasta la fecha”, y mostró su convicción de que “prestamos un servicio a la sociedad y a las víctimas”.

“Haremos un modelo español, híbrido, basado en la metodología alemana, también el modelo francés y el trabajo de las oficinas de las diócesis españolas”, ha indicado insistiendo: “Necesitamos a las víctimas, sus asociaciones, a los medios, a la Fiscalía, el defensor del Pueblo… No venimos a suplir, sino a complementar”.

Cremades remarcó que este trabajo se desarrollará con total transparencia y mostró su convencimiento de que la Iglesia “debe investigar hasta el fondo estos casos, pedir perdón y rectificar lo que sea necesario", precisó.

Una auditoría en la que también está participando la CONFER y cada orden tendrá que abrir sus propios casos, tal y como indicó Javier Cremades, quien precisó que la CEE no servirá de canal para llegar a las diócesis en este proceso: “Vamos a visitar cada diócesis, entender qué están haciendo y una opinión en una recomendación sobre lo que hay, incluyendo a los colegios religiosos y a las órdenes religiosas”.