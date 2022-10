Setenta familias de Getafe terminarán este fin de semana el Camino de Santiago tras ocho años de peregrinación

El próximo fin de semana culminará el Camino de Santiago para familias que comenzó su andadura en noviembre de 2014 a propuesta de la Acción Católica de la diócesis de Getafe. Serán 350 personas, unas 70 familias, las que llegarán a Santiago de Compostela para lucrar la indulgencia plenaria con motivo del Año Santo Compostelano decretado por la Santa Sede para 2021 y prorrogado este año. A lo largo de este tiempo las familias han ido realizando etapas cada cierto tiempo y bajo la organización de Acción Católica.

Acompañamiento del obispo Ginés García

Estarán acompañados por el obispo Ginés García Beltrán y el obispo emérito Joaquín María López de Andújar, que ha acompañado a los peregrinos en casi todas las etapas del camino. Junto a ellos caminarán una docena de seminaristas y varios sacerdotes que acompañan el camino espiritual que cada peregrino emprende al inicio de la etapa, a través del consejo, el diálogo, la reflexión y la confesión.

Las familias tienen previsto llegar a la Catedral de Santiago para entrar por su Puerta Santa el lunes 31 de octubre a las 10:00 horas y celebrar la misa del Peregrino a las 12:00 horas. Muchos de los peregrinos que culminan el Camino de Santiago este fin de semana apenas eran unos niños o incluso bebés cuando lo comenzaron.

Testimonios

La diócesis de Getafe ha publicado la historia de uno de ellos, Julio Beamonte, que tenía tan solo ocho años cuando su familia comenzó este viaje a Santiago. Beamonte, que ahora tiene 16 años, destaca que el camino forma parte de su vida y le ha aportado “grandes experiencias, tiempos de adoración que le han tocado el corazón y amistades verdaderas”. “Me hace mucha ilusión llegar a Santiago pero al mismo tiempo me da pena, porque no quiero que se termine esta preciosa etapa de mi vida. Es como si dejara allí una parte de mí” subraya este joven peregrino.

También se ha dado a conocer la historia de María Pardo de Santayana, de 12 años y su hermana Cristina, de 8 años, que comenzaron el camino cuando tenían 4 años y 8 meses respectivamente. Ambas, que han crecido dentro de este camino, se manifiestan “encantadas” de la experiencia. “Nos lo hemos pasado genial, con nuestra familia y nuestros amigos y además hemos visto muchos pueblos preciosos y conocido mucha gente” señalan entusiasmadas. Esta última etapa recorrerá unos 65 km, la distancia que separa Palas de Rey de la Catedral de Santiago, pasando por Arzúa, Lavacolla y el Monte del Gozo.