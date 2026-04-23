La segunda ciudad del mundo con más templos está en España: "Contamos con hasta 125 iglesias"

Vista del horizonte de Sevilla de la catedral de Sevilla y los tejados de la ciudad desde el Metropol Parasol Setas De Sevilla

Sevilla es, después de Roma, la segunda ciudad del mundo con más templos, con un total de 125 entre iglesias parroquiales, basílicas, conventos y ermitas. Este vasto patrimonio religioso no solo atrae a millones de turistas, sino que, como explica el escritor y guía Antonio Puente Mayor, "resume muy bien, no solo la historia de Sevilla, sino la historia de toda España". Los visitantes, asegura, lo viven "como algo increíble, como cuando uno va a Roma y, a la vuelta de cada esquina, encuentra algo distinto".

Tesoros históricos y leyendas

El recorrido histórico comienza en el barrio de Triana, donde se encuentra la iglesia más antigua de la ciudad, la de Santa Ana, fundada en 1266 por orden de Alfonso X el Sabio tras la Reconquista. Siglos más tarde, el Barroco dejó joyas como la Iglesia Colegial del Divino Salvador, el templo más grande de la ciudad después de la Catedral, levantado sobre la que fue la mezquita mayor en el siglo IX y que todavía conserva su patio de abluciones.

Europa Press Turistas por el entorno de la Catedral de Sevilla

Cada templo tiene sus secretos, como la leyenda de Santa Librada en la iglesia del Salvador. Según la tradición, la santa pidió a Dios afearse para que un hombre musulmán la rechazara, lo que provocó que le creciera vello en el rostro. Su padre, al verla convertida en una "mujer barbuda", la mandó crucificar por hereje. Otro lugar lleno de historia es el Hospital de la Santa Caridad, fundado por Miguel Mañara para enterrar a los ajusticiados y ahogados en el Guadalquivir, que alberga obras de Murillo y Valdés Leal y reabrirá pronto tras su restauración.

La 'labor sorda' de las hermandades

El mantenimiento de este inmenso patrimonio recae en gran medida en las hermandades y cofradías. Puente Mayor subraya que "si no fuera por el cuidado de las iglesias, gran parte del patrimonio histórico y artístico de Sevilla y de España se perdería". Un ejemplo de ello fue la restauración del templo de El Salvador, que se llevó a cabo gracias a una colecta popular en la que participaron miles de sevillanos y andaluces.

Más allá de los desfiles de Semana Santa, las hermandades realizan una "labor sorda" que a menudo pasa desapercibida. Entre sus proyectos sociales se incluyen la organización de jornadas de donación de sangre por parte de la Hermandad de Torreblanca, el Centro de Estimulación Precoz del Cristo del Buen Fin, la acogida de niños de Chernóbil o el reparto de pan a personas desfavorecidas por la hermandad de los Panaderos. Como concluye el experto, la devoción de la Semana Santa "no sería nada sin esa obra social y toda esa labor incesante que se realiza durante todo el año".