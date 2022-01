Santos Montoya tomará posesión como obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño el 5 de marzo

El nuevo obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Santos Montoya, ha hecho alusión al momento en que se enteró de su nuevo servicio: "Fue en Navidad. El turrón venía envuelto con mi nombramiento", ha bromeado el prelado durante la rueda de prensa posterior a conocerse este nuevo nombramiento.

Ante la preguntas de los periodistas convocados en el Arzobispado de Madrid,el obispo electo ha confirmado la fecha de su toma de posesión, que será el próximo 5 de marzo en la catedral de Calahorra. "Quiero agradecer a todos aquellos que han cuidado de la diócesis durante todo este tiempo, a quienes quiero mandar un saludo de fraternidad, de colaborar juntos, de escuchar y atender a la realidad de todos los que conforman la diócesis, sean creyentes o no".

El Papa Francisco ha nombrado obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño a nuestro obispo auxiliar Santos Montoya. Felicidades, @iglesiarioja. Os lleváis a un buen pastor y padre. Recibidlo con amor. — Carlos Osoro Sierra (@cardenalosoro) January 12, 2022

"Tender la mano unos a otros"

El nuevo pastor ha reconocido que "estamos en una sociedad plural donde hemos de estar al tanto de las circunstancia y mostrar nuestro testimonio. Hemos sido enviados para estar en esa realidad concreta donde todos hemos de colaborar juntos y tender la mano unos a otros".

Para Santos Montoya, se ha debido de producir algún tipo de «cortocircuito» para que en el pasado la fe fuera "tan significativa" y ahora esa perspectiva haya cambiado. En concreto, sobre la diócesis a la que ahora ha sido destinado, en La Rioja, ha destacado que hay "un patrimonio muy rico" con muchos «bienes de interés cultural", lo que demuestra, a su juicio, que la fe era importante en el pasado para sus habitantes.

"He visto como una diócesis crece y tiene dificultades concretas"

Después de 4 años de auxiliar, ha reconocido que ha ganado en una realidad de conjunto: "He visto como una diócesis crece y tiene dificultades concretas. Así he tenido una visión más global a través de la visita pastoral en la que puedes hablar personalmente, tener experiencias de cercanía… Nadie empezamos de cero en la Iglesia, y yo ya he visto cómo se hace de bien el trabajo en la diócesis. Hay un buen plan pastoral, una diócesis que funciona, es una diócesis viva". Esto indica, según el prelado, "que la fe ha sido significativa, que la gente ha entendido que la fe da un sentido a la vida y mi deseo es contribuir a su encuentro con Dios".

Por último, y cuestionado sobre la escasez de vocaciones, ha declarado que es "algo que nos preocupa a todos". Pero una vocación, ha matizado, en sentido amplio, "no solo me refiero a los consagrados. La vocación es participar de la llamada de Dios cada uno donde uno crece o desde donde cada uno tiene que responder, donde cada bautizado esta llamado. Habrá que escuchar esos planes y estudiar como potenciarlos".

En su carta semanal, el @cardenalosoro agradece la ayuda de monseñor Montoya como auxiliar: «Doy gracias a Dios hoy por todo lo que me has ayudado, por la fraternidad vivida en concreto» ??? https://t.co/TwxuE3B1ZZ — Archidiócesis de Madrid (@archimadrid) January 12, 2022

"Entrega, trabajo y fidelidad"

En la rueda de prensa, Santos Montoya ha estado acompañado del arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, que ha reconocido la "entrega, trabajo, fidelidad y la capacidad para resolver problemas de fondo" del prelado.

En su carta semanal, dedicada a la tarea de los obispos, el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, ha querido agradecer a monseñor Montoya cuánto le ha ayudado "como obispo auxiliar en la Iglesia diocesana en la que te formaste como sacerdote, formador del Seminario Menor y párroco". "Doy gracias a Dios hoy por todo lo que me has ayudado, por la fraternidad vivida en concreto", abunda.

El purpurado recuerda su ordenación episcopal y el "silencio" que se produjo "cuando te imponía las manos a ti y a los hermanos", monseñor José Cobo y monseñor Jesús Vidal. "Aquel silencio nos hizo ver y experimentar que ante Él, la palabra humana enmudece y así os abristeis en silencio a Dios que alarga su mano hacia el hombre –añade–. Santos, el Señor te tomó para sí, te pusiste a su servicio, ayudándome en mi ministerio episcopal. Y en estos momentos de tu vida, cuando el Sucesor de Pedro, Francisco, te pide para que pastorees una Iglesia diocesana, lo sigues haciendo con generosidad".