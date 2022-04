Sant'Egidio insta a cambiar las residencias de ancianos por atención en casa

La comunidad de Sant'Egidio ha alertado este martes sobre el aislamiento que padecen los ancianos en las residencias e ha instado a la administración a implementar un nuevo modelo asistencial basado en la atención domiciliaria y la integración social. El responsable de la entidad en Barcelona, Jaume Castro, ha presentado un nuevo modelo de asistencia y cura de los mayores, basado en la prevención, el acompañamiento y la garantía de permanecer en su hogar en sus últimos años de vida.

Así, ha pedido que la administración pública "facilite la visita de familiares, amigos y voluntarios a los ancianos de las residencias" para "evitar su aislamiento social".

Condiciones en las visitas

Según un estudio realizado por la propia entidad, el 90% de las residencias de Barcelona permiten visitas, pero la comunidad religiosa insta a eliminar las condiciones vigentes como la limitación de tiempo, la cita previa y los espacios restringidos.



La entidad religiosa también he pedido que también puedan acceder voluntarios y no solo familiares, "para que los ancianos que no reciben visitas no estén solos".

Sant'Edigio ha instado a cambiar el actual modelo de asistencia a los ancianos, "basado en la institucionalización con residencias", en favor de un nuevo modelo basado en la atención domiciliaria.

Integrar en la vida social

La entidad afirma que el 87% de los ancianos quieren pasar los últimos años de su vida en sus casas, mientras que, en Barcelona, "tan solo" el 5,1% de los mismos recibe atención en su domicilio.

En lugar de residencias, la entidad religiosa propone "integrar a los ancianos en la vida social" con "una red de amistad, asistencia profesionalizada en domicilios, centros de día y programas de socialización intergeneracional", en el que la asistencia social y la sanitaria "estén integradas" y en el que "se revalorice la visión del anciano como una riqueza y no una carga".