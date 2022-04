La salud del cardenal Amigo empeora y el arzobispo de Sevilla pide rezar por él: "Confiemos en el Señor"

El estado de salud del cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, ha empeorado. El proprio arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha pedido rezar “por él” y “confiar en el Señor. En sus manos estamos”.

“El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas”, ha escrito el arzobispo de Sevilla en su perfil de Twitter.

El arzobispo emérito de Sevilal fue sometido el pasado lunes, 25 de abril, a una nueva intervención quirúrgica “para extraerle líquido del pulmón izquierdo”. El arzobispo agradeció en ese momento “las muestras de cariño” de todos los fieles y pidió “oraciones” por la pronta recuperación del estado de salud del purpurado.

El cariño de los fieles sevillanos

Recientemente, el también arzobispo emérito de Sevilla, Juan José Asenjo, visitó al cardenal Amigo en Guadalajara y durante su visita, Asenjo le trasladó el saludo del arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz Meneses, así como el afecto y la plegaria de toda la archidiócesis. Ambos compartieron unos minutos de oración por las intenciones del Papa Francisco, el arzobispo y los fieles diocesanos.



Ese mismo cariño fue el que le mostraron tras la intervención quirúrgica para hacer frente a una rotura de cadera el pasado 22 de febrero, provocada por una caída, que se produjo mientras asistía en la Catedral de la Almudena de Madrid a la celebración del XXV aniversario de la ordenación episcopal del cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro Sierra. La operación se realizó en el hospital San Francisco de Asís de Madrid.