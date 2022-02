La Salle presenta a la Fiscalía nuevas denuncias de abusos contra el mismo religioso

La responsable de relaciones institucionales de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle), Isabel Llauger, ha explicado este jueves que el instituto ha trasladado a la Fiscalía la información publicada por la prensa con el testimonio de nuevos casos de abusos presuntamente cometidos por el exprofesor de La Salle de Premià de Mar (Barcelona) y hermano del instituto, Jesús Linares.

Concretamente, el abogado Carles Monguilod, que dirige la asesoría jurídica de La Salle en España, ha trasladado a la Fiscalía la información en la que siete exalumnos de este colegio relatan nuevos abusos. La congregación es la primera que quiere que "se inicie una investigación" y se pone a disposición con "total colaboración para aportar toda la información de que dispongan", tras abrir hace diez días una investigación interna por la denuncia por abusos que formuló públicamente el escritor Alejandro Palomas.

Parte interesada en el caso de Palomas

Además, La Salle también ha pedido al juzgado de Mataró poder personarse como parte interesada en la denuncia presentada por Palomas, que sufrió abusos en el mismo colegio cuando tenía 8 años, en la década de los 70. Así, el instituto pide que sea el juez quien dictamine en calidad de qué, además de ponerse a disposición del juzgado para colaborar en la investigación.

"Colaboraremos con la justicia en todo lo que considere y estamos a disposición del juez", ha dicho Llauger, que ha asegurado que la institución no tiene conocimiento oficial de la denuncia interpuesta por Palomas, ni este se ha puesto en contacto con los responsables de La Salle.

En la nota difundida hoy, se indica que en los archivos de la institución no han encontrado ninguna denuncia formal de aquellos años, por lo que no tienen constancia, aunque se puntualiza que "no dudamos de los relatos de las víctimas, les damos veracidad, pero no tenemos constancia".

"La Salle es la primera interesada en conocer qué pasó para saber qué responsabilidad tuvo, dando por hecho que hubo una actuación deficiente por parte de la institución", ha admitido Llauger.

Ser transparentes y proactivos

"Nuestra voluntad es saber todas las cosas y no solo queremos ser trasparentes sino proactivos y emplazar a las posibles víctimas, si lo consideran oportuno, a hablar con institución", ha dicho la responsable, que ha recordado que tienen a disposición de las víctimas el correo electrónico proteccion@lasalle.es para recibir cualquier información de que dispongan.

"Todo el mundo que tenga algo que explicar que lo explique; esa es la única manera de que la institución pueda saber, pedir perdón, gestionar y reparar si hubo cualquier abuso", ha señalado Llauger, que ha recordado que ya están recopilando datos de Linares, que ahora tiene 91 años y vive en una residencia de La Salle en Cambrils (Tarragona) apartado desde hace años de cualquier trato con menores.