La Sagrada Familia se prepara para el centenario de Gaudí y la visita del Papa, con récord de visitantes

La Sagrada Familia batió su récord de visitantes en 2025 con 4.877.567 millones, cerca de un 1 % más que en el año anterior. Los turistas de los Estados Unidos representan más del 15 % del total, seguidos por los procedentes del resto de España, China y Francia.

Un centenario para la historia

El templo se prepara para un 2026 histórico con la celebración del centenario de la muerte de Gaudí, fallecido el 10 de junio de 1926. El evento culminará con la inauguración de la torre de Jesucristo, el punto más alto de la basílica.

JOSEP DAUDE/SAGRADA FAMILIA



El delegado de la Junta Constructora, Esteve Camps, ha expresado que "queremos que sea una celebración de la gente y para la gente, de Barcelona hacia el mundo". El acto central estará marcado por la visita del papa León XIV, quien presidirá la bendición de la torre durante su viaje a España, en el que también tiene previsto visitar la Abadía de Montserrat.

Solidez económica y avances

La basílica también ha presentado una sólida situación económica. Según el director general, Xavier Martínez, los ingresos alcanzaron los 134,5 millones de euros, destinando 58,4 millones a la construcción. "Se ha confirmado durante el año 2025 que la situación económica de la Sagrada Familia es sólida después de la pandemia", ha asegurado Martínez.





Paralelamente, los trabajos continúan en otras áreas del templo. La capilla de la Asunción ha alcanzado los 8 metros de altura de los 30 que tendrá y se ha restaurado el campanario de San Matías en la fachada del Nacimiento.

Nueva identidad visual

Como parte de estos preparativos, se ha presentado un nuevo logotipo diseñado por Vicente Ruiz. Este cambio, según Camps, "esta evolución arquitectónica pedía de manera urgente una actualización de nuestra identidad visual". La nueva imagen incorpora la silueta de la torre de Jesucristo y es, en palabras del delegado, "una evolución natural" que responde a la "coherencia con nuestra propia historia".