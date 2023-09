Rodríguez Carballo tomará posesión el 25 de noviembre y envía su primer mensaje a los fieles

El franciscano José Rodríguez Carballo tomará posesión como arzobispo coadjutor de la archidiócesis de Mérida-Badajoz el 25 de noviembre, tal y como ha comunicado el titular de la diócesis extremeña, Celso Morga, minutos después de hacerse oficial el nombramiento del Papa Francisco.

“Me queda que recemos por él, que desde ahora lo acojamos con todo el cariño y todo el afecto, como es norma en Extremadura. Si por algo se nos distingue es por el espíritu abierto, universal y acogedor que nos distingue. Don José tiene nuestro afecto, nuestra acogida y lo vamos a ayudar en todo lo que podamos para que su ministerio aquí sea fructífero para nuestra comunidad diocesana”, ha expresado Morga durante la rueda de prensa en la sede diocesana.

Rodríguez Carballo, a los fieles: "Mi primer servicio va a ser escuchar"

A continuación y vía online desde su pueblo natal, Lodoselo (Ourense), José Rodríguez Carballo OFM ha enviado su primer mensaje a los fieles de Mérida-Extremadura, manifestando su gratitud al Papa, al arzobispo y al Pueblo de Dios que camina en la diócesis extremeña.

“Gracias al Deñor de la vida que me pensó, me amó y me llamo. Gracias a mi familia por mostrarme el rostro amable del Padre de las Misericordias y formarme en la fe. Gracias a la orden franciscana por ayudarme a crecer en los valores que han regido mi existencia. Gracias a tantas personas que me sostienen con su cercanía y oración. Gracias al Santo Padre por haber sido para mí un padre, hermano y amigo en todo momento. Con este nombramiento sigue mostrando su confianza en mi. Gracias a don Celso Morga por la acogida fraterna que me ha dispensado. Al mismo tiempo le renuevo mi actitud leal y sincera colaboración. Gracias a los hermanos y hermanas por acogerme como pastor y poner los medios para pode sentirme como en mi casa. Desde que supe mi nombramiento no ceso de dar gracias al Señor por todos vosotros”, ha expresado Rodríguez Carballo.

En este sentido, ha indicado que su primer trabajo como arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz será escuchar: “Llego como discípulo, con las manos abiertas para dar y recibir. Llego con el corazón abierto, por eso mi primer servicio va a ser escuchar. El 25 de noviembre tomaré posesión. Visitaré la Iglesia particular de Mérida-Badajoz antes, para conocerla más de cerca pero con discreción que corresponde hasta que tome posesión y como corresponde a un obispo coadjutor”, ha agregado.

Asimismo, ha llamado al Pueblo de Dios que camina en la diócesis a trabajar juntos para llevar a efecto el proyecto 'Fratelli tutti' del Papa Francisco: “Trabajar juntos, orar juntos, soñar juntos. Juntos, pues solo juntos el camino será más llevadero, los proyectos pastorales serán más fecundos y nuestros sueños se convertirán en realidades. Caminar juntos para construir juntos el Reino de Dios”, ha deseado Rodríguez Carballo en la videoconferencia.