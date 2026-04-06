El resurgimiento de la fe entre la juventud se evidencia en Semana Santa: "Un momento profundamente interesante para la fe"

Tras la reciente celebración de la Semana Santa, que da sentido al cristianismo, surge una pregunta clave en la sociedad española: ¿hacia dónde va la religión? Este interrogante ha sido el eje del debate en el programa 'Ecclesia Al Día' de Raquel Caldas, donde el profesor Rafael Ruiz de Andrés, sociólogo de la Universidad Complutense y doctor en Ciencias de las Religiones, ha analizado un momento profundamente interesante para la fe.

El experto ha destacado la paradoja actual. Por un lado, la sociedad española vive un indudable avance del proceso de secularización. Según los últimos datos, más del 60 % de los jóvenes se declaran no religiosos y, por tanto, no se adscriben al catolicismo. Sin embargo, esto no ha significado la desaparición del hecho religioso.

La masiva afluencia en las procesiones de Semana Santa es un ejemplo de esta complejidad. Para Ruiz de Andrés, el éxito de estas celebraciones reside en que cada persona vive la religiosidad a su manera. En ellas se mezclan la identidad cultural, la vinculación familiar y local, la experiencia estética e, indiscutiblemente, la manifestación de fe, ya que el código que articula todos los tronos y pasos no deja de ser católico.

Un nuevo diálogo con los jóvenes

A pesar de las cifras generales de secularización, los barómetros del CIS sí que observan un ligero repunte en el número de católicos entre los más jóvenes, concretamente en la franja de 18 a 24 años. Aunque se necesita más tiempo para confirmar si se trata de un giro católico, el fenómeno ya apunta a cambios significativos en cómo las nuevas generaciones se relacionan con la fe.

Según el sociólogo, una de las causas es una consecuencia no deseada de la propia secularización. El hecho de que muchos jóvenes estén tan alejados de los códigos del catolicismo, sin experiencias previas ni positivas ni negativas, provoca que les vuelva a resultar interesante. Se puede plantear un "diálogo muy, muy interesante entre el catolicismo y esos jóvenes muy secularizados, pero que vuelven a interesarse de manera quizá genuina", ha explicado.

El fin del estigma en la era digital

El segundo factor clave son las redes sociales. Este entorno digital ha permitido que los jóvenes se encuentren con menos barreras para expresarse públicamente como personas religiosas. El profesor ha señalado que en internet "proliferan estos discursos religiosos" que alcanzan tanto a jóvenes católicos como a otros muy alejados de la fe, a quienes les llega el mensaje a través de sus 'influencers'.

Este nuevo contexto ha traído dos consecuencias importantes que se alejan de las cifras. Por un lado, el joven católico tiene cada vez menos reparos en identificarse como tal públicamente. Por otro, el joven no religioso también puede acercarse a estos temas y hablar con sus compañeros católicos con menos prejuicios y estereotipos, mostrando incluso un cierto interés.