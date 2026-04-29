Un psiquiatra avisa sobre el 'sufrimiento inútil': "Las nuevas generaciones sufren más que sus abuelos"

El psiquiatra Javier García Campayo, autor del libro 'Adiós al sufrimiento inútil', ha explicado la diferencia entre el dolor inevitable y el que es evitable. El primero, asociado a la vejez, la enfermedad o la muerte, debe trabajarse con aceptación. El segundo, o 'sufrimiento inútil', es el que nos creamos nosotros mismos y tiene que ver con la autoexigencia, el perfeccionismo y la culpa.

Cada nueva generación sufre más

Los estudios actuales reflejan lo que se ha denominado el 'efecto corte', según el cual, 'cada nueva generación sufre más que las anteriores'. García Campayo señala que esto ocurre a pesar de que la calidad de vida es mayor, y la razón principal son las expectativas. Nuestras generaciones pasadas tenían una mayor aceptación y creencias espirituales que les ayudaban a encontrar sentido al sufrimiento.

En la actualidad, el 'culto a la personalidad' y el 'yo' son mucho más potentes. A diferencia de la flexibilidad de generaciones anteriores, ahora las 'expectativas son muy rígidas', lo que lleva a la creencia de que "todo tiene que ser como yo quiero que sea". Cuando esto no ocurre, surge la tendencia a 'buscar culpables fuera', ya sea en otras personas o en las circunstancias.

La felicidad está en el interior

El psiquiatra destaca que la sociedad de consumo refuerza la idea de que la felicidad se encuentra en el exterior, a través de la obtención de dinero, estatus o posesiones. Sin embargo, muchas personas experimentan la llamada 'crisis de los 50', un momento en el que, tras haber conseguido sus metas externas, se dan cuenta de que lo importante es el interior. El gran mensaje, sobre todo para la juventud, es que "la felicidad no está fuera, está adentro en trabajarse con nosotros mismos".





Para aliviar el sufrimiento es clave trabajar en encontrar un 'sentido de la vida'. García Campayo subraya que, si una persona no tiene un propósito claro, cualquier adversidad puede convertirse en el centro de su existencia. Por ello, recomienda volver a los aspectos más contemplativos, como la meditación, para cultivar la paz interior y la ecuanimidad.

El peligro de la sobreprotección

García Campayo también alerta sobre la situación de los jóvenes. Los universitarios son una de las poblaciones con mayor sufrimiento psicológico, a menudo no atendido. A pesar de la hiperconectividad de las redes sociales, muchos experimentan una profunda soledad y carecen de amistades significativas, llegando incluso a consultar sus problemas con la inteligencia artificial.

Uno de los problemas actuales es la sobreprotección por parte de los padres. En un intento de compensar la falta de tiempo, intentan evitarles el sufrimiento a sus hijos. El psiquiatra concluye que el enfoque correcto no es ese, sino 'darles herramientas' para que puedan manejarlo cuando llegue, siendo los propios padres el mejor modelo a seguir. Advierte que "si no aceptamos que cierto nivel de sufrimiento es consustancial a la existencia humana, acabamos buscando culpables fuera".