Primer video #IamChurch: Nadie puede negar sacramentos a las personas con discapacidad

#IamChurch y el testimonio de Serena

«Querido papa Francisco, formo parte de un grupo de jóvenes y este año también vamos a la JMJ de Cracovia. Sin embargo, sé que muchos jóvenes como yo no se encuentran a gusto en sus parroquias, no comulgan y no participan en la Misa con los demás. No entiendo por qué, ¿puede explicármelo?», dice Serena.

Como todos los protagonistas de la campaña #IamChurch, Serena cuenta con naturalidad su experiencia como mujer con discapacidad consciente de su pertenencia a la Iglesia, y lo hace partiendo de la conciencia de que –como escribe el Papa en el mismo mensaje– «tener a Jesús como amigo es el mayor de los consuelos».

“Jesús, dice, siempre me ha acompañado y sigue haciéndolo a pesar de las dificultades y de los momentos oscuros, y comparte conmigo cosas y experiencias hermosas. Jesús es mi amigo, en un encuentro diario que me acompaña, que está a mi lado y nunca me deja».

#IamChurch es una iniciativa del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, en el marco del «Año Familia Amoris Laetitia«. Es un viaje a través de cinco vídeos, para descubrir a mujeres y hombres que con demasiada frecuencia son víctimas de la cultura del descarte y que, en cambio, dan testimonio de una humanidad sonriente, proactiva y alegre: el rostro atractivo de la Iglesia.

(Ciudad del Vaticano, Vaticannews.va)