El presidente de la CEE apoya una iniciativa para impulsar el cribado neonatal en toda España que ayude a identificar enfermedades raras de manera precoz

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha instado a pasar “de la emoción a la acción” para apoyar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca acabar con las desigualdades en la detección precoz de enfermedades en recién nacidos. Su llamamiento busca movilizar a la sociedad ante las muertes infantiles que podrían haberse evitado con un diagnóstico a tiempo.

De la emoción a la acción" Luis Argüello Presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid

Una prueba desigual según el código postal

Actualmente, la conocida como prueba del talón no es igual en toda España, ya que cada comunidad autónoma decide qué patologías incluye en su programa de cribado neonatal. Esto provoca que, en la práctica, un bebé pueda tener más probabilidades de que se le detecte a tiempo una enfermedad rara o metabólica dependiendo de su lugar de nacimiento.

Mientras algunas regiones analizan más de 30 patologías, en otras el número es notablemente inferior, a pesar de existir una cartera común básica del Sistema Nacional de Salud. Esta brecha genera una sanidad desigual para los recién nacidos.

Diagnóstico precoz para cambiar vidas

El cribado neonatal es clave porque permite detectar enfermedades graves antes de que aparezcan los primeros síntomas. Iniciar un tratamiento en los primeros días de vida es determinante para evitar daños neurológicos irreversibles, discapacidades graves e incluso la muerte.

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500.000 firmas para la equidad

La ILP, impulsada por colectivos como Más Visibles, plantea unificar el listado de enfermedades a detectar en todo el territorio nacional. El objetivo es garantizar la equidad en el acceso al diagnóstico precoz y asegurar que todos los recién nacidos tengan las mismas oportunidades.

Para que la propuesta sea debatida en el Congreso, la iniciativa necesita reunir un total de 500.000 firmas. El apoyo de Argüello busca ser un catalizador para la movilización social, subrayando que no se trata solo de un problema sanitario, sino también de justicia.