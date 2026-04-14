'Persigue tus sueños', el single de 13 artistas con discapacidad intelectual: "Con el apoyo adecuado, consiguen lo que quieran"

La música se ha convertido en una herramienta de transformación social gracias a Apuestos Opuestos, un proyecto musical que nace en el centro de día Espacio Abierto AFANIAS. Este grupo, compuesto por 13 artistas con discapacidad intelectual, acaba de lanzar su primer single y videoclip, Persigue tus sueños, una canción llena de ritmo que busca, sobre todo, cambiar la percepción de la sociedad y reivindicar el talento por encima de cualquier etiqueta.

La idea surgió de una forma improvisada durante la pandemia. Según explica Alejandra Manteca, directora de Espacio Abierto AFANIAS, todo comenzó con la organización de un mercadillo solidario para recaudar fondos. "Decidimos animar ese mercadillo con música", comenta. El éxito de aquella experiencia fue el germen de una iniciativa mucho mayor: usar el grupo para apoyar al tejido asociativo de barrios como Latina, Carabanchel y Lucero.

Un proyecto para cambiar miradas

El objetivo fundamental de Apuestos Opuestos va más allá de la música; se trata de una declaración de intenciones. El proyecto busca que las personas con discapacidad "pasen de ser receptores de ayuda, a dar ellos también esa ayuda", integrándose plenamente en la comunidad. La iniciativa les permite ejercer su derecho a "un rol de ciudadanía plena", colaborando activamente y demostrando su capacidad para contribuir a la sociedad.

Espacio Abierto AFANIAS Celebración del décimo aniversario de Espacio Abierto AFANIAS

Detrás de Persigue tus sueños hay un gran esfuerzo y una dedicación constante. Los ensayos son diarios y se intensifican antes de cada actuación, porque la meta es ofrecer un "producto de calidad, divertido, que guste a la gente". Manteca subraya la importancia de que el reconocimiento no se base en la discapacidad, sino en el valor artístico del trabajo. "Que no se quede solamente en un aplauso por el hecho de que tengan esa discapacidad, sino que sea un producto bueno", insiste.

Este enfoque ha tenido un impacto directo en la autoestima de los artistas, que se sienten "encantados de la vida" y orgullosos de su trabajo. Ver que su esfuerzo no solo da como resultado una canción, sino que también ayuda a transformar la mirada de la sociedad hacia la discapacidad intelectual y a colaborar con otras asociaciones, les proporciona una enorme satisfacción personal. El objetivo final, según Manteca, es "sacar ese talento que cambia miradas".

Espacio Abierto AFANIAS Algunas actividades en el centro de día Espacio Abierto AFANIAS

Ritmo jamaicano con un fin social

El nombre, Apuestos Opuestos, fue una propuesta espontánea de uno de sus componentes, que gustó tanto que se adoptó de inmediato. Su seña de identidad musical es el ritmo jamaicano, un estilo en el que se sienten muy cómodos para transmitir el "buen rollo, la ilusión y las ganas de bailar" que caracterizan al proyecto. La música se convierte así en un vehículo para mostrar la discapacidad intelectual como "otro aporte a la cultura y a la música".

Desde AFANIAS se trabaja con la convicción de que "son personas que con el apoyo adecuado, pueden conseguir todo lo que quieran", partiendo siempre de sus capacidades y de todo el potencial que atesoran. La música de Apuestos Opuestos es la prueba de que el talento, con los apoyos necesarios, puede derribar cualquier barrera.

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Afanías: un espacio de oportunidades

El centro de día Espacio Abierto AFANIAS es el ecosistema donde todo esto es posible. Está dirigido a personas mayores de 45 años con necesidades de apoyo limitadas y se estructura en cinco grandes programas. Entre ellos se encuentra el de Apoyos de vida, que parte de la escucha para proporcionar la autonomía necesaria, y el de Envejecimiento activo, centrado en la estimulación cognitiva, el ejercicio físico y los hábitos saludables.

El programa de Participación e Inclusión, donde se enmarca Apuestos Opuestos, promueve varias actividades "en el barrio y con el barrio". Incluye otros proyectos colaborativos como cuentacuentos en colegios, voluntariado y talleres de arte y artesanía que demuestran la creatividad de sus participantes. El éxito del grupo musical no es un hecho aislado, sino el resultado de un modelo de trabajo centrado en las personas.

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El futuro ya suena a nueva música. Apuestos Opuestos no se detiene y ya prepara su próximo videoclip, que se lanzará en mayo y se llamará De Pichurri. El objetivo es "seguir creando, haciendo conciertos y grabando" para consolidarse como "uno más dentro del panorama musical".