El Papa cumple 52 años de sacerdocio con un sueño y una sonrisa en el corazón

Misericordia, sueño, sonrisa, gratitud: los 52 años de ordenación sacerdotal que el Papa Francisco celebró este 13 de diciembre tienen estos fundamentos que el propio Pontífice ha indicado en repetidas ocasiones a los sacerdotes como herramientas para vivir plenamente su ministerio. Su vocación nació a una edad temprana, cuando aún no tenía 17 años, durante la confesión con un sacerdote al que el futuro Pontífice ni siquiera conoce. Fue el 21 de septiembre de 1953, memoria litúrgica de San Mateo, el recaudador de impuestos convertido por Jesús, y en ese acto de penitencia el joven Jorge experimentó la misericordia de Dios. «Después de la confesión –dijo el propio Francisco el 18 de mayo de 2013 en la Vigilia de Pentecostés en la Plaza de San Pedro con los movimientos, nuevas comunidades, asociaciones y grupos de laicos– sentí que algo había cambiado. Yo no era el mismo. Había oído una voz, una llamada: estaba convencido de que tenía que ser sacerdote«. No es casualidad que su lema episcopal, y más tarde papal, fuera «Miserando atque eligendo» («Lo miró con misericordia y lo eligió»), un pasaje de una homilía de San Beda el Venerable que comenta el episodio evangélico de la vocación de San Mateo. Así, el 13 de diciembre de 1969, Jorge Mario Bergoglio fue ordenado sacerdote por el arzobispo Ramón José Castellano.

El apostolado «de la oreja» y el cuidado de las heridas

La llamada a la misericordia, que fue también el tema de un Jubileo especial que tuvo lugar entre 2015 y 2016, resuena a menudo en los discursos de Francisco y en sus exhortaciones a los sacerdotes: «El sacerdote es un hombre de misericordia y de compasión, cercano a su pueblo y servidor de todos», dijo a los párrocos de Roma el 6 de marzo de 2014. «Quien se encuentra herido en su propia vida, de cualquier manera, puede encontrar en él atención y escucha (…) Hay muchas personas heridas por problemas materiales, por escándalos, incluso en la Iglesia. Los sacerdotes debemos estar allí, cerca de estas personas. Misericordia significa curar las heridas. Y es, sobre todo, en el confesionario donde los sacerdotes pueden dispensar la misericordia de Dios. Por eso, el Papa exhorta a los confesores a ejercer «el apostolado de la oreja», a no estar «con el látigo en la mano», sino a «recibir, escuchar y decir que Dios es bueno y que Dios perdona siempre, que Dios no se cansa de perdonar» (Ángelus, 14 de febrero de 2021)

Oración, Palabra, Pan: las 3 P de los sacerdotes Arraigado en la oración y la caridad, nunca alejado de los fieles, nunca un mero funcionario, sino una persona despojada de sí misma y desprovista de «ideas preconstituidas», el sacerdote es «un hombre de Dios las 24 horas del día, no un hombre de lo sagrado cuando lleva vestiduras». El 15 de septiembre de 2018, en Palermo, durante un encuentro con clérigos, religiosos y seminaristas, el Papa destacó que para el presbítero «la liturgia debe ser vida, no quedarse en el ritual». Por eso es fundamental rezar a Aquel de quien hablamos, alimentarnos de la Palabra que predicamos, adorar el Pan que consagramos, y hacerlo cada día. Oración, Palabra, Pan; el Padre Pino Puglisi, conocido como «3P», nos ayuda a recordar estas tres «P» esenciales para cada sacerdote cada día, esenciales para todos los consagrados cada día: oración, Palabra, Pan». Mirar más allá para reconocer a Dios En palabras de Francisco, todo sacerdote debe ser también un soñador, como San José: «No un ‘soñador’ en el sentido de alguien con la cabeza en las nubes, alejado de la realidad –explicó a la Comunidad del Pontificio Colegio Belga, recibida en audiencia el 18 de marzo de 2021–, sino un hombre que sabe mirar más allá de lo que ve: con una mirada profética, capaz de reconocer el plan de Dios donde otros no ven nada, y tener así una meta hacia la cual abrirse. En la práctica, los sacerdotes deben «saber soñar con la comunidad que aman, sin limitarse a querer conservar lo que existe ? ¡conservar y salvaguardar no son sinónimos! –en cambio, deben estar dispuestos a partir de la historia concreta de las personas para promover la conversión y la renovación en sentido misionero, y hacer crecer una comunidad en marcha, formada por discípulos guiados por el Espíritu e impulsados por el amor de Dios». Los sacerdotes no deben ser «superhombres con sueños de grandeza», sino «pastores con olor a oveja», capaces de soñar con «una Iglesia completamente al servicio» y con «un mundo más fraterno y solidario», abandonando la «autoafirmación» para poner a «Dios y a las personas» en el centro de la vida. Transmitiendo esperanza a los corazones inquietos «El sacerdote es un hombre que, a la luz del Evangelio, difunde el sabor de Dios a su alrededor y transmite esperanza a los corazones inquietos», añade Francisco. Una esperanza que va acompañada de una sonrisa, la que proviene de la alegría del Evangelio: sólo junto al Señor, de hecho, los sacerdotes pueden ser «apóstoles de la alegría cultivando la gratitud de estar al servicio de los hermanos y de la Iglesia». La alegría indicada por el Pontífice se contagia también gracias al sentido del humor: «Un sacerdote que no tiene sentido del humor no gusta, algo falla», dijo el 7 de junio de 2021, al reunirse con la comunidad del Internado de San Luis de los Franceses en Roma, «esos grandes sacerdotes que se ríen de los demás, de sí mismos y también de su propia sombra”. El sentido del humor–afirma ? es una de las características de la santidad”, este “te eleva, te hace ver la temporalidad de la vida y tomar las cosas con el espíritu de un alma redimida. Es una actitud humana, pero es la más cercana a la gracia de Dios» (Entrevista con Tv2000 y RadioInBlu, noviembre 2016). La poderosa arma de la gratitud Por último, Francisco invita a menudo a los sacerdotes al ejercicio de la gratitud y el agradecimiento: «La gratitud es siempre «un arma poderosa», escribe en su Carta a los sacerdotes con motivo del 160º aniversario de la muerte del Santo Cura de Ars. «Sólo si somos capaces de contemplar y agradecer concretamente todos los gestos de amor, de generosidad, de solidaridad y de confianza, así como el perdón, la paciencia, la indulgencia y la compasión con que hemos sido tratados, permitiremos que el Espíritu nos dé ese aire fresco capaz de renovar, y no de remendar, nuestra vida y nuestra misión», manteniendo encendida «la llama de la esperanza». (Vatican News)





Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS( iPhone) y Android. La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil.