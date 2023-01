Omella sobre el “Blue Monday”: ¿Es de verdad el día más triste del año?

La fórmula matemática que establece el “Blue Monday” la descubrió un psicólogo de la Universidad de Cardiff. El tercer lunes del mes de enero es considerado "el día más triste del año”, según esta fórmula que señala como tal al tercer lunes del año, tras calcular las deudas navideñas, la motivación, el tiempo y la necesidad de tomar decisiones y otras variables.

por ello, ante las vvariables que se suman en este 15 de enero, con el mal tiempo y los propósitos de año nuevo que empiezan a incumplirse, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y persidente de la CEE, ha animado a través de sus redes sociales a no dejarse vencer por ese pesimismo y el desánimo y valorar que "hoy es un día precioso para disfrutar, para compartir con los tuyos o para acercarnos un poco más a Dios".

El "Blue Monday" tiene mucho que ver con el Trastorno Afectivo Estacional. Es una forma de depresión que se experimenta generalmente durante los meses de otoño e invierno, coincidiendo con una menor exposición a la luz solar. Esta condición se ha relacionado con un desequilibrio bioquímico en el cerebro como consecuencia de las horas de luz más cortas y menos luz solar en invierno.

¿Y por qué azul?

El azul un color que se relaciona, a nivel de la percepción mental, con estados de ánimo más bien bajos. De acuerdo con la psicología del color, se relaciona directamente con sensaciones de paz y pasividad, situación que puede llevar a la mente a procesos de aletargamiento que deriven en tristeza y hasta depresión.

La “tristeza azul” es un estado de ánimo que predomina en algunas regiones del hemisferio norte en donde los inviernos son sumamente crudos y durante meses se vive con la ausencia de la luz solar (acaso una penumbra durante algunas horas en el día).

En inglés, la palabra blue sirve para hablar tanto de la tristeza como del colorazul. Esta coincidencia ha provocado que el azul sea utilizado habitualmente como el color de la tristeza por el cine, la publicidad y la sociedad en general. De hecho, if you feel blue, si te sientes azul, no es que te hayas vuelto el Genio de la lámpara de Aladín, es porque estás de bajón, triste o deprimido.