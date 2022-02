El obispo de Zamora anima a los periodistas a “continuar su labor labor desde la vocación de servicio público”

El obispo de Zamora, Fernando Valera, participó en la mesa de “amistad social” que la diócesis organizó este 2 de febrero dentro de las actividades programadas por el Año Jubilar “Raíces con esperanza” para conmemorar el IX centenario de la restauración de la sede episcopal.

Lo que busca la iglesia particular de Zamora con la puesta en marcha de estas mesas de “amistad social” es la construcción de puentes “con otras realidades sociales”. De esta forma, en cada uno de los arciprestazgos de la diócesis se han desarrollado estos espacios en los que se ha reflexionado acerca de asuntos que atañen a la población.

Necesidad de comunicación veraz

En esta ocasión, la directora del periódico La Opinión de Zamora, Marisol López; la directora de Onda Cero y La 8 de Zamora, Eva Crespo; el director de COPE Castilla y León, Luis Jaramillo, y la redactora jefe de la Revista Ecclesia, Sara de la Torre, profundizaron en un clima de diálogo y escucha, “la necesidad de la comunicación veraz en estos tiempos de confrontación dialéctica y violencia”.

Precisamente, los profesionales de la comunicación incidieron en la importancia de crear espacios “donde poder compartir ideas para crear, juntos, una sociedad mejor. ¿Cómo se traduce en comunicación? En una mayor responsabilidad individual que ha de desembocar en la permanente búsqueda de la veracidad, priorizando esta actitud por encima de intereses comerciales y empresariales”, expresaron.





Los periodistas también reconocieron que en algunas ocasiones “caen en la confrontación dialéctica por hacer de correa de transmisión de los mensajes que envían los políticos, cada vez más polarizados”.

Durante el encuentro, también se destacaron algunos aspectos del mensaje del Papa Francisco para la Jornada de las Comunicaciones Sociales de este año: “Escuchar con los oídos de corazón”. “Escuchar es, por tanto, el primer e indispensable ingrediente del diálogo y de la buena comunicación. No se comunica si antes no se ha escuchado, y no se hace buen periodismo sin la capacidad de escuchar”.

