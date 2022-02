El obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo asegura que los abusos "no son problema de la Iglesia sino social"

El obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, José Luis Retana, ha reflexionado este viernes que los casos de abusos sexuales sufridos por menores de edad en el seno de la Iglesia durante el pasado "no son un problema de la Iglesia, sino un problema social". Por esta razón, como indica el obispo al encontrarse con medios de comunicación con motivo de su llegada a la diócesis, “la Iglesia quiere poner luz ante las denuncias conocidas por casos de abusos y con uno solo que se produzca ya hay dolor y una persona herida".

Retana ha apoyado la auditoría independiente encargada por la Conferencia Episcopal y ha referido a la investigación que abrirá el Defensor del Pueblo manifestando que Ángel Gabilondo "es un hombre de principios y sin prejuicios extraños", por lo que "lo hará bien".

“No cesamos de pedir perdón”

Reconociendo que "quizá" la Iglesia haya llegado "tarde" a la decisión de hacer esta auditoría, ya lo ha hecho, lo que en su opinión demuestra que "se dan pasos para que esto no se repita".

"Si es un sacerdote el que ha abusado es duro (para el afectado y su familia) no cesamos de pedir perdón y de poner todos los medios para que esto no vuelva a ocurrir. Ahora, hay que entender que aunque salen casos no es un problema de la Iglesia, sino un problema social", ha expresado.

Momentos duros

Además, José Luis Retana, que ha comenzado la reunión con los medios informativos con una oración del Papa Francisco ante la guerra de Ucrania, ha reconocido que sus dos primeras semanas al frente de los obispados de Salamanca y Ciudad Rodrigo "fueron muy duras", porque llegó un momento "en el que no sabía donde tenía el cepillo de dientes".

En cuanto a que sea un mismo obispo para dos diócesis, ha recordado que durante su reunión 'ad limina' con el papa Francisco, una visita que los prelados realizan cada cinco años, el pontífice le preguntó sobre "qué tal las dos hermanas" y le pidió que "cuidara a la más pequeña", en referencia a la diócesis de Ciudad Rodrigo.