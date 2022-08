El obispo de Almería anima a los jóvenes de la PEJ: "Nosotros hoy somos los alternativos"

Continúan las mañanas de catequesis en la PEJ en Santiago de Compostela y este sábado algunos jóvenes han tenido la oportunidad de escuchar la reflexión de Antonio Gómez Cantero, obispo de Almería.

El tema de este 6 de agosto es el amor de Dios: "Si nuestra fe no es una historia de amor al final se convirtiera en una idolatría. Mantengo la fe como una peregrinación, vosotros que habéis peregrinado hasta aquí os habéis dado cuenta de lo difícil que ha sido. Yo lo hice solo hace 17 años y cada noche decía que no iba a seguir. O somos peregrinos en este mundo o somos vagabundos. Muchas veces no tenemos ninguna orientación", les ha dicho el obispo a los jóvenes.



La puerta se abre "desde fuera"

Los cristianos somos peregrinos "y si uno despliega toda la historia de la salvación vemos que ha sido siempre así: desde el Pueblo de Israel hasta los que caminan hacia Emaús, este es el camino que peregrinan hacia Jesús".

Por eso, ha expresado, "la puerta que va hacia Jesús se abre desde fuera, no desde dentro. Es el Señor que nos abre esta puerta para que podamos acercarnos a Él a su vida". Por eso, les asegura que todo lo que están viviendo estos días en la ciudad de Compostela "es una herencia". Algo que él mismo aprendió con un grupo de jóvenes armenios en el 1994: "Me dijeron que se jugaban la vida cada vez que iban a Misa. La fe es la mejor herencia que nos han dejado nuestros padres y nuestros abuelos".

De esta forma, "nosotros hoy somos los alternativos, los discípulos de Jesús somos los alternativos y tenemos que vivir con gozo en un mundo que nos esclaviza. ¡Vale la pena estar en la Iglesia!", les ha dicho con ímpetu.

Refiriéndose a uno de los talleres sobre sectas en los que participó el obispo, ha alertado "en la cantidad que hay. Nosotros somos alternativos porque somos libres, vivimos la fe en Cristo que es el Dios en el que creemos y somos capaces en nuestro discernir diario de descubrirlo día tras día", ha insistido.