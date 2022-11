El nuncio a los obispos en la apertura de la Asamblea Plenaria: "Nunca está de más insistir en la familia"

"Estoy convencido de la aportación de este episcopado que, al atender su esencial misión pastoral, ofrecerá, no solo a los fieles sino también a todos los hombres de buena voluntad, el valor inalienable de la dignidad humana, creada a imagen y semejanza de Dios, con sus responsabilidades y derechos individuales y sociales". Con esta invitación, el nuncio del Papa Francisco, Bernardito Auza, ha saludado a los obispos españoles reunidos en Asamblea Plenaria.

En primer lugar, les ha animado a profundizar en el documento “Persona, familia y sociedad”, sobre el que trabajarán los prelados durante esta semana. "Nunca está de más insistir en la familia. Nunca está de más afirmar que el bien de la familia se convierte en fuente de muchos bienes para la sociedad entera. Nunca está de más subrayar la importancia de un ambiente familiar sano y acogedor en la valoración y floración de la vida. Previene, por ejemplo, que personas, en particular entre los jóvenes, decidan acabar su vida mediante el suicidio, el cual sigue siendo la principal causa de muerte no natural en España".

Palabras del nuncio, Bernardito Auza en la #AsambleaPlenaria de @Confepiscopal



"A la familia se le debe el pleno apoyo eclesial y de toda la sociedad" pic.twitter.com/Kb7iUFRMgM — Of. Información CEE (@prensaCEE) November 21, 2022





El suicidio en España

En este punto, el nuncio ha querido ahondar en la tragedia del suicidio, ya que las estadísticas señalan en España 10 muertos por suicidio y 200 intentos de suicidio cada día, siendo así la principal causa de muerte en la juventud española. "El suicidio no es una tragedia sólo del individuo, tampoco lo es sólo de la familia y de los amigos: es de toda la Iglesia; es de toda la sociedad; es de toda la humanidad". "¡Cuánto más, queridos hermanos, doblan las campanas para personas, familias y sociedades de fe, con la muerte de un ser creado a imagen de Dios! ¡Y cuánto más doblan con dolor para nosotros, cuando un hermano nuestro acaba su vida de un modo tan trágico, también cuando se le facilita que acabe con su propia vida!"

A la familia, entonces, ha señalado, "se le debe el pleno apoyo eclesial y de toda la sociedad, la cual se beneficia cuanta más procura no escatimar su ayuda". Por lo tanto, "urge, ahora más que nunca, ayudar a la familia, en el contexto de un “invierno demográfico”, que ya es una realidad en España. Ante esta situación, ha pedido que se generen políticas que favorezcan a las familias superar los desafíos reales, "y les faciliten tener y crecer los hijos, así como de políticas para gestionar en toda legalidad y humanidad el flujo migratorio y promover el conocimiento de una sociedad, que de hecho es siempre más multirracial, multicultural y también multireligiosa". La Iglesia no solo no puede sustraerse de esta realidad, "sino que tiene que liderar iniciativas y programas, dentro de los límites de sus posibilidades y de su naturaleza como comunidad de fe, para que España pueda hacer frente a esos desafíos en el mejor de los modos posible".

Protección de menores y personas vulnerables y prevención de abusos

El nuncio ha agradecido a los obispos que, acogiendo la voluntad del Papa y en perfecta sintonía con él, "hayan elaborado el protocolo marco de prevención y actuación en caso de abuso, para lo cual, el pasado 14 de octubre, esta Conferencia reunió a los responsables de las oficinas para la protección de menores y prevención de abusos creadas en las diócesis, a las congregaciones religiosas y otras instituciones eclesiales. Siempre hay que dar una respuesta adecuada a estas situaciones en el ámbito eclesial".

Seminarios y vocaciones

Con respecto a los informes sobre las vocaciones elaborados por las correspondientes Comisiones de la CEE, "es ocasión para proseguir en el esfuerzo —ya sabemos que es difícil— de infundir la generosidad, particularmente en los jóvenes. Indudablemente que siempre será a través del ejemplo de una vida sacerdotal plena y gozosa en la entrega lo que motivará a darse por entero a los jóvenes con un corazón capaz de ofrecerse por Cristo al servicio total de la Iglesia".

Es evidente que la vida de una diócesis depende en sustancial parte del seminario "donde los que hoy somos sacerdotes, nos hicimos tales", ha destacado. "Pero la materia se encuentra en los espacios donde puede intuirse la belleza de una vida que tiene su sentido en la entrega por la salvación de las almas. Esperamos con confianza los resultados de la Visita apostólica a los Seminarios españoles, que tendrán lugar durante los meses de enero y febrero de 2023, y sobre todo las disposiciones que la Santa Sede tomará para asegurar el futuro de los Seminarios en España".

La vida consagrada en su contexto eclesial

En estos días, también la vida consagrada será considerada como le corresponde. "La exención o autonomía no es impedimento para entender mutuamente que los religiosos y religiosas hacen llegar vuestra solicitud como Pastores al frente de la Iglesia particular, de vuestras diócesis, en las tareas más diversas, desde la vida contemplativa a la vida activa con presencia en la enseñanza, la asistencia en el campo sanitario o cuidado asistencial, la caridad, y los más diversos apostolados". Ellos, ciertamente, "deben recordar siempre que la lógica del Reino de Dios no es el activismo ni la eficacia, sino que, siendo testimonio del amor de Cristo a los hombres, ellos lo son, en el seno de la Comunidad diocesana, de la radicalidad del seguimiento de Cristo. Merecen por tanto la gratitud de las diócesis y a su vez, por parte de ellos, crecer siempre en esta conciencia de comunión con el Obispo diocesano".

Un agradecimiento a Argüello

El nuncio no quiso terminar sus palabras sin dirigir una palabra de "vivo agradecimiento" por el "inestimable servicio" que ha prestado Luis Argüello, que, "con su tan reconocida competencia y dedicación, ha cumplido con esmero y a satisfacción unánime sus tareas como Secretario General de esta Conferencia Episcopal. Muchas gracias, Don Luis, por su disponibilidad verdaderamente ejemplar y enteramente eclesial".