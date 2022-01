Mons. D. Juan Antonio Aznárez toma posesión este domingo de su cargo como arzobispo castrense

D. Juan Antonio Aznárez Cobo, arzobispo Castrense electo, tomará posesión de su cargo el domingo en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas. Desde las 10.30h, las cámaras de TRECE se trasladarán a Madrid para vivir de cerca este momento tan importante para el arzobispado castrense.

La Santa Misa se celebrará en la catedral de las Fuerzas Armadas de España, en Madrid. El arzobispo castrense electo, acompañado del Nuncio Apostólico,Mons. Bernardito Auza, será recibido a las puertas de la Catedral por el rector del templo y el Consejo de Gobierno antes de iniciarse los ritos previos.

Monseñor Juan Antonio Aznárez toma posesión el domingo de su cargo como Arzobispo Castrense https://t.co/eNKLbNuMPW — ArzobispadoCastrense (@arzocastrense) January 7, 2022

Mons. D. Juan José Aznárez toma posesión del cargo después de que el Santo Padre diera a conocer su decisión el pasado noviembre y para sustituir a D. Juan del Río, fallecido el pasado 28 de enero de 2021. Desde ese momento, el prelado será el encargado de prestar servicio a las fuerzas armadas y de la atención espiritual de la Casa Real.

El hasta ahora obispo de Pamplona y Tudela, y miembro de la Comisión Episcopal para la Liturgia desde marzo de 2020 dentro de la CEE, expresaba su "sorpresa" por el nombramiento, aunque no dudaba en aceptarlo y señalaba que "el ánimo es bueno. Tengo la confianza de saber que siempre que he dicho sí al Señor, que me habla por medio de la Iglesia, me ha ido muy bien. Con esa confianza asumo esta responsabilidad”.