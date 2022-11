Marta Pazo: “En Cáritas creemos en las personas, y no nos dejamos arrastrar por el pesimismo”

La nueva secretaria general de Cáritas Mondoñedo-Ferrol, Marta Pazo, ha concedido una entrevista a ‘La Voz de Galicia’en la que cuenta sus expectativas sobre su nuevo cargo. La institución que ella dirige presta ayuda regularmente, en la actualidad, a unas 4.700 personas, y cuenta con el apoyo de tres centenares de voluntarios, que en su mayoría llevan a cabo su actividad en estrecha colaboración con las parroquias.

Pazo ha indicado que la realidad es cambiante y que Cáritas tiene que adaptarse a ella. “Todo está cambiando muy rápido, y esos cambios están golpeando duramente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Además, vivimos un tiempo marcado por el individualismo, y por una soledad que padecen mucho, por ejemplo, las personas mayores”.

Al ser cuestionada por si realmente es posible cambiar esa realidad, la secretaria general de Cáritas Mondoñedo-Ferrol asegura que “por supuesto. Hay que trabajar para que las cosas cambien. Ese ha de ser nuestro objetivo. En Cáritas creemos en las personas y en el potencial que cada persona atesora, y no nos dejamos arrastrar por el pesimismo. Sabemos que es posible salir adelante, y nuestra labor pasa también por acompañar a lo largo de todo ese proceso a las personas que lo necesitan. No podemos caer en la indiferencia”.

No cerrar los ojos ante lo que sucede

A sus 47 años, Marta Pazo atesora una larga experiencia en el ámbito humanitario, en el empeño de abrir caminos nuevos a quienes viven inmersos en la pobreza o sufren cualquier forma de exclusión. “Hay que luchar contra la indiferencia, no podemos cerrar los ojos ante lo que sucede”.

Respecto a si somos menos solidarios hoy en día, expresa “que no. En la pandemia se vio que la gente sigue siendo muy solidaria. Lo que ocurre es que estamos inmersos en una época en la que da la impresión, a veces, de que ya no sabemos mirar a los demás; de que estamos todo el tiempo pendientes de nosotros mismos, como si ya no reconociésemos a quien tenemos a nuestro lado”.

La sociedad valora la labor de Cáritas

En cuanto a lo que le preocupa, pone el ejemplo de “cómo se están extendiendo los mensajes de odio. Unos mensajes de odio que a menudo están dirigidos a los migrantes. No podemos continuar así. No podemos ignorar el sufrimiento de los demás”. Por último indica que “creo que la sociedad valora la labor que se hace desde Cáritas. Decir lo contrario también sería injusto. Lo que ocurre, sin embargo, es que hay muchos aspectos de nuestra labor, como los vinculados a la formación, que aún no se conocen mucho”.