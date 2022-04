La Marcha por la Mujer y la Vida reunió a más de 1.000 personas en Toledo

Este sábado se celebró la VII Fiesta por la Mujer y la Vida en Toledo. El acto se desarrolló en el Colegio Diocesano “Nuestra Señora de los Infantes”. El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, participó en la Marcha por la Mujer y la Vida, que reunió a más de 1.000 personas, recorriendo algunas de las calles de Toledo para recordar y defender públicamente que la vida es un don de Dios, haciéndose una llamada a la responsabilidad y al compromiso en la defensa de la vida. El prelado manifestó que “vale la pena entregar la vida para que otros tengan vida y la tengan en abundancia”.

El manifiesto fue leído por representantes de entidades provida como Red Madre, Acción Católica de Propagandistas y 40 días por la Vida. Se señaló que “el aborto no es una forma de liberación femenina, es la mayor violencia hacia la mujer y por eso las mujeres nunca hemos sido tan esclavas como ahora. España, al legalizar el aborto, se convierte en una nación pobre, en un país que no enseña a amar sino a aplicar la violencia destruyendo la paz. Exigimos a todos los partidos políticos que tomen la determinación de defender al no nacido y no permitir bajo ningún concepto que un niño sea rechazado”.

Además, se quiso hacer frente a la cultura de la muerte, que lleva a la sociedad, a las familias, a las mujeres y hombres; a situaciones de desesperación, violencia, confusión y mentira.También se hizo una llamada a la responsabilidad, al compromiso en la defensa de la vida.

Concurso Canta por la Vida

Dentro del Festival se celebró la final del III Concurso Canta por la Vida en el que participaron el Colegio Diocesano “Santísimo Cristo de la Sangre”, el Colegio Tavera (San Juan Bautista) y Compañía de María de Talavera de la Reina, resultando ganador el Colegio Diocesano “Santísimo Cristo de la Sangre”; en segundo lugar, el Colegio Tavera (San Juan Bautista) de Toledo y en tercer lugar la Compañía de María de Talavera de la Reina. (Todas las canciones se pueden ver en www.proyectomater.com).

Antes de la Eucaristía la fiesta concluyó con el testimonio de Nuria, una de las mujeres acompañadas por el Proyecto Mater, siendo un ejemplo de fortaleza y valentía y que a pesar de las dificultades ha dicho sí a la vida.

La fiesta concluyó con la Eucaristía en la Parroquia de San Julián de Toledo, presidida por el vicario episcopal de Laicos, Familia y Vida, Enrique del Álamo, que realizó la bendición sobre las madres embarazadas.