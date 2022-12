Manuel Barrios, secretario general de la COMECE: "Los encuentros con el Papa son una profunda experiencia"

"Encontrarse con el Papa Francisco es siempre una profunda experiencia humana y espiritual". Asñi lo ha explicado Manuel Barrios, secretario general de la COMECE, que ha mantenido un encuentro con el Papa acompañando a los obispos de la Comisión Permanente del organismo europeo.Durante la reunión, ha explicado el español, "hemos discutido temas de Europa y la UniónEuropea". Un diáloho que ha resultado "realmente esclarecedor".

Meeting #PopeFrancis in #Rome is always a deep human and spiritual experience. Doing so as Secretary General of @ComeceEu, together with the Bishops of the Standing Committee, to discuss with him issues of #Europe and the #EuropeanUnion is really enlightening.Thank you @Pontifex! pic.twitter.com/cTpx7gugVf