Madrid se une a la iniciativa ?Un millón de niños rezando el rosario?

«Si un millón de niños rezara el rosario, el mundo cambiaría». Lo dijo el padre Pío, y sus palabras resonaron muy fuerte en 2005 en un grupo de mujeres de Caracas (Colombia), que asistían a un rosario rezado por niños. Ayuda a la Iglesia Necesitada recogió la vivencia de estas mujeres y convoca desde entonces, cada 18 de octubre, a los niños de todo el mundo para que recen el rosario por la unidad y la paz. Además, invitan a padres, abuelos, tíos, padrinos, catequistas y profesores a promover esta campaña.

El propio papa Francisco aludió a esta campaña en el ángelus del pasado domingo, 17 de octubre, cuando aprovechó para dar las gracias a los niños que están participando. «Animo esta campaña de oración ?dijo desde el balcón del Palacio Apostólico?, que este año de forma particular se encomienda a la intercesión de san José». También se ha referido a la jornada en Twitter, en un mensaje en el que ha puesto en valor la «confianza de estos pequeños en nuestra Madre celeste».

Una invitación la del Papa que ha hecho suya el colegio Los Tilos, en Vallecas, cuyas alumnas, desde el punto de la mañana, están rezando el rosario. Lo hacen coincidiendo con la Semana Razón y Fe, que cada trimestre llevan a cabo para trabajar un tema concreto desde las distintas asignaturas, y con el mes del rosario, este octubre.

Los Tilos le había pedido a Ayuda a la Iglesia Necesitada en Madrid alguna actividad que pudieran llevar a cabo con las alumnas y, cuando desde la fundación pontificia les ofrecieron Un millón de niños rezando el rosario, les pareció una forma perfecta de aunar y encajar el trabajo del curso. Pilar González, subdirectora del colegio, reconoce que «es una iniciativa muy bonita», que remite al año de san José, «protector de las familias», y enlaza con el Año Familia Amoris Laetitia, que también trabajarán este curso.

La iniciativa del rezo del rosario, que las alumnas «han acogido con mucho entusiasmo», se empezó a trabajar la semana pasada desde la capellanía del colegio. No es el primer año que se sumaban, pero a diferencia de 2020, que tuvieron que celebrarlo a posteriori porque el 18 de octubre no fue lectivo, este 2021 las niñas lo esperaban con ilusión porque lo podían rezar «¡ese día!» unidas, si no en espacio sí en tiempo, a todos los niños de mundo. «Muchas han calculado las horas» y se han dado cuenta de que el rosario se estará rezando ininterrumpidamente todo el día: cuando ellas lo hagan en el colegio, «¡habrá niños que estén durmiendo!».

Por todo el centro se ha colgado el póster de la iniciativa y a muchas alumnas, al ver los rasgos de los niños de diferentes países alrededor del globo terráqueo, les ha surgido la duda: «¿Rezan el rosario igual?». Y esto, destaca la subdirectora, les ha hecho caer en la cuenta de que, aun con la distancia que los separa, sí se reza igual, «a lo mejor en otro idioma», y que en el fondo «la Iglesia es una familia». También los ayuda a «valorar lo que tienen, porque otros niños en otros países no tienen un colegio como el nuestro, o una familia como la nuestra..».

Involucrar a las familias

Las niñas de Los Tilos están rezando, al ser lunes, los misterios gozosos. Lo hacen por turnos ante una imagen de la Virgen situada en una ermita en el patio. «Participan desde Infantil hasta Bachillerato, cada una a su nivel: las pequeñitas, un misterio; y ya desde 3º de Primaria, las niñas que hacen la Primera Comunión este año, rezarán el rosario entero». Además, lo van ofreciendo por «la paz en el mundo, por algún país especial?».

En el colegio recibieron todo el material enviado por , que incluía una pequeña guía para seguir el rosario y una oración de consagración de todos los niños a la Virgen que desde Los Tilos han invitado a llevar a las casas. «Para que lo que hagan en el cole lo trasladen a su familia», señala la subdirectora, y por eso, además, ya la semana pasada se les envió una carta a los padres para que estuvieran al tanto, en la que se les invitaba a sumarse rezando el rosario en familia por la tarde.

El rosario en este colegio de Vallecas se rezará en unión con casi 4.000 niños de Madrid y los cerca de 200.000 en todo el mundo que participan este año en la iniciativa. Desde Fátima hasta Myanmar, un total de 44 países se han sumado este año a la iniciativa. Entre ellos, niños de Líbano del colegio Al-Carmelia Mejdlaya. En el año 2020 se batió el récord de participación, con más de 500.000 niños registrados de 136 países, entre ellos Siria, Irak, México, Nigeria o la República Democrática del Congo.

Además de una guía para rezar el rosario y la oración de consagración a la Virgen, Ayuda a la Iglesia Necesitada facilita material como juegos y dibujos para colorear en 27 idiomas, entre ellos árabe y hausa, el idioma que se habla en África occidental. La campaña se está dando a conocer también en redes con los hashtag#UnMillonDeNin?osRezandoElRosario (también se pueden usar #UnMillonDeNin?os y #Rosario).