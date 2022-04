Luis Argüello: “Que Sínodo sea la forma de ser de la Iglesia”

“Estamos ante el comienzo de un camino. Los pasos pueden ser mas lentos o mas rápidos, pero lo importante es que el camino continúe. Que Sínodo sea la forma de ser de la Iglesia, caminar juntos”. Con esas palabras se ha expresado el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, durante la rueda de prensa de la Asamblea Plenaria, en relación al camino sinodal que la Iglesia española está haciendo.

Argüello ha informado además que Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y responsable de la Comisión para el Sínodo en la CEE, ha presentado a la Plenaria el trabajo realizado hasta la fecha por dicha Comisión, así como el resultado del informe sobre la participación en las asambleas sinodales de las diócesis y de las congregaciones religiosas. El planteamiento de la Asamblea final, que ha sido aprobado por los obispos, prevé la participación de 600 personas en esa Asamblea que tendrá lugar el 11 de junio en la Fundación Pablo VI de Madrid.

Comienzo de la fase continental en septiembre

Argüello ha explicado que “también se ha presentado una propuesta para la celebración de la Asamblea sinodal que clausurará la fase española del sínodo de los obispos sobre la sinodalidad. Este sínodo comenzará en septiembre una fase continental para culminar, en octubre de 2023 con una reunión sinodal en Roma”.

Participarán de todas las diócesis, con una representación en función de la población haciendo visible, al mismo tiempo, la realidad eclesial local. En el encuentro se presentará la síntesis elaborada por la Comisión para el Sínodo de la CEE de todas las aportaciones recibidas. Esta síntesis será enviada a la Secretaría para el Sínodo en Roma, junto a todas las aportaciones recibidas.

"Estamos ante el comienzo de un camino"

El obispo auxiliar de Valladolid ha señalado que “el subrayado principal es que estamos ante el comienzo de un camino. En el diálogo mantenido por los obispos en este día se ha dicho que en algunas diócesis el camino ha sido mas potente y en otras menos, pero en todas es el comienzo de un camino. Lo que no desearíamos es que el 11 de junio cerremos la carpeta y si te he visto no me acuerdo. La insistencia del Papa es que no se trata de elaborar un documento o estudiar un asunto, sino que es un estilo, una espiritualidad, una forma de ser y de caminar juntos. Ese es el desafío mayor y afortunadamente se ha puesto en marcha y tenemos que hacer todo lo posible porque el camino continúe”.