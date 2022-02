“¡No a la guerra! Pero no basta”. Con estas palabras, el secretario general de la CEE, Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid se unía al mensaje a favor de la paz y la no violencia ante la invasión ucraniana.

“Es preciso un compromiso militante en favor de la paz a través de la no-violencia que pide renuncias, sacrificios y oración por la Paz”, expresaba Argüello este 27 de febrero a través de Twitter. Algo, que según el prelado exige “también el humilde reconocimiento de la necesidad de un Ejército que defienda a los pueblos de la brutalidad”.

Unidos en oración con el Papa Francisco

Fue el presidente de los obispos y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, quien se unió en la oración con el Papa Francisco por la situación en Ucrania: “Llamo a los gobernantes para que hagan un examen de conciencia delante de Dios, que es Dios de la Paz y no de la guerra; que es Padre de todos y no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos”.

De la misma forma, el vicepresidente y cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, admitió que “una guerra es una tragedia para la humanidad; somos hermanos. Estoy consternado por las noticias que llegan de Ucrania. Rezo por la paz, como también lo hacen los fieles de la archidiócesis de Madrid y del Ordinariato Católico Oriental. ¡Nunca más la guerra!”.

También el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en su carta semanal: “Necesitamos urgentemente la paz, una paz verdadera, para superar el vivir en permanente tensión y crispación por parte de unos y de otros, donde desaparece el clima y ambiente de concordia, que es ámbito de paz, de entendimiento y de colaboración”.

Por su parte, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ante la triste noticia “del inicio bélico en Ucrania con la invasión rusa, me uno a las palabras del Papa invitándonos a una jornada de oración y ayuno el Miércoles de Ceniza. Estemos cercanos a los inocentes que sufrirán la opresión prepotente. Reina de la paz, ayúdanos”.

“La guerra siempre es una derrota para la humanidad. La paz nos implica a todos”, completaba el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio.

“Oremos por la paz, ayunemos de toda violencia y seamos pacíficos y pacificadores como discípulos del Príncipe de la Paz”, declaraba también en Twitter el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, CMF, uniéndose al llamamiento del Santo Padre.

Por otro lado, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, recordaba que “la guerra es el fracaso del diálogo y la ruptura de la fraternidad. Y una humanidad sin diálogo y sin fraternidad está abocada a su autodestrucción”. “Paremos esta guerra sin sentido, nos sobre el tiempo para hablar. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros”, ha agregado. “Que el Señor oiga nuestras plegarias y nos conceda la paz y nos cambie el corazón”, afirmaba José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena.